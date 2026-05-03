Bugün; 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Ancak Türkiye’de ve dünyanın pek çok noktasında bu günü bir "kutlama" olarak değil, bir "direniş" hatırlatıcısı olarak karşılıyoruz. Özgür, tarafsız ve boyun eğmeyen bir basın, bir toplumun nefes borusudur; o boru tıkandığında toplum boğulmaya başlar. Dünya, Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında bir ilkeyi hatırlıyor: Basın özgür değilse, hiçbir özgürlük tam değildir.

Bu gün, yalnızca gazetecilerin değil; gerçeği bilmek isteyen herkesin günüdür. Çünkü basın, toplumun gözü, kulağı ve vicdanıdır. O göz görmezse, o kulak duymazsa, o vicdan konuşmazsa; geriye sadece tek sesli bir karanlık kalır.

Basının görevi nettir: Güce değil gerçeğe yaslanmak. İktidara değil kamu yararına hizmet etmek. Alkışlamak değil, sorgulamak. Eğilmek değil, dik durmak.

Özgür Basın: Demokrasinin Tek Teminatı

Halkın haber alma hakkı, sadece gazetecinin mesleki bir hakkı değil, demokratik bir toplumun temelidir. Özgür bir basın için vazgeçilmez olan kurallar bellidir:

Tarafsızlık: Basın, bir siyasi grubun veya sermaye odağının bülteni değil, hakikatin aynası olmalıdır.

Bağımsızlık: Finansal veya siyasi hiçbir baskı, kalemin ucunu bükecek güce ulaşmamalıdır.

Kamu Yararı: Gazetecinin tek patronu kamu vicdanı ve toplumun doğru bilgiye ulaşma ihtiyacıdır.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, bu temel ilkelerin ne kadarının hayata geçebildiği ciddi bir tartışma konusudur.

Türkiye’de gazetecilik, uzun süredir ağır bir baskı ikliminde nefes almaya çalışıyor. Açılan davalar, soruşturmalar, gözaltılar, erişim engelleri ve ekonomik baskılar… Tüm bunlar, basının sadece haber üretmesini değil, var olmasını bile zorlaştırıyor. Özellikle kritik dönemlerde, farklı seslerin kısılması ya da oto-sansürün yaygınlaşması, toplumun gerçeklere ulaşma hakkını doğrudan etkiliyor.

Oysa Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından da vurgulanan basın özgürlüğü ilkesi, yalnızca gazetecilerin değil; demokratik sistemin temel taşlarından biridir. Basının susturulduğu bir yerde denetim mekanizması çöker, şeffaflık ortadan kalkar, hesap verilebilirlik zayıflar.

Bugün Türkiye’de yaşanan tablo, tam da bu riskleri barındırıyor.

Bir yanda siyasi baskılar, diğer yanda ekonomik bağımlılıklar… Medya kuruluşlarının büyük bir kısmının belirli güç odaklarıyla iç içe geçmiş yapısı, tarafsızlık ilkesini zedeliyor. Gazeteciler, çoğu zaman ya işini kaybetme korkusuyla ya da hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalma endişesiyle hareket etmek zorunda kalıyor.

Bu durumun adı özgür basın değildir.

Özgür basın; korkmadan yazabilen, sansüre boyun eğmeyen, farklı görüşlere yer açabilen basındır. Tarafsız basın; gerçeği kim söylüyorsa ona kulak veren, kim yanlış yapıyorsa onu eleştirebilen basındır. Boyun eğmeyen basın ise sadece güçlüye değil; gerektiğinde kendi mahallesine de ayna tutabilen basındır.

Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey de tam olarak budur.

Basın özgürlüğü, bir lütuf değil; anayasal bir haktır. Bu hak, yalnızca gazetecilere tanınmış bir ayrıcalık değil; toplumun doğru bilgiye ulaşma güvencesidir. Bu yüzden basına yönelik her baskı, doğrudan halka yönelmiş bir kısıtlamadır.

Elbette basın da sorumluluktan azade değildir. Yalan haber, manipülasyon ve etik ihlaller, basının güvenilirliğini zedeler. Ancak bu sorunların çözümü baskı değil; daha fazla şeffaflık, daha güçlü etik mekanizmalar ve bağımsız denetimdir.

Türkiye’de basın gerçekten özgür mü?

Eğer gazeteciler yazdıkları haber nedeniyle yargılanıyorsa, eğer bazı konular sistematik biçimde görmezden geliniyorsa, eğer medya ekonomik ve siyasi baskı altında yön değiştiriyorsa; burada özgürlükten söz etmek zorlaşır.

Ve unutulmamalıdır: Basın sustuğunda sadece gazeteciler değil, toplum da susar.

Demokrasi ise sessizlikte değil; çoğulculukta, eleştiride ve özgür ifadede hayat bulur.

Kuşatılmış Medya ve Susturulan Haberler

Bugün yaşananlara baktığımızda ise bu kuralların sistematik bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de basına yönelik baskılar artık sadece birer "ihlal" değil, bir "yöntem" haline gelmiş durumda.

Sokakta Engel, Adliyede Baskı: 1 Mayıs gibi toplumsal olaylarda, gazetecilerin görüntü almasının kolluk kuvvetlerince engellenmesi ve haber peşindeki muhabirlerin darp edilmesi, halkın gerçeği görmesini engelleme çabasıdır.

Yargı Kıskacı: Yazılan bir haberin, atılan bir tweetin ardından açılan davalar, tutuklamalar ve "dezenformasyon" adı altında çıkarılan yasalar, gazetecilerin üzerinde bir Demokles’in kılıcı gibi sallanmaktadır.

Ekonomik Abluka: İlan kesme cezaları ve fahiş para cezalarıyla muhalif sesler ekonomik olarak çökertilmek istenmekte, medya tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır.

Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır; Kim yanlış yapmışsa yazılmalıdır, haber yapılmalıdır.Yanlış yapan babanda olsa en yakının da olsa yazacaksın. Bu gazeteciliğin etik kuralıdır.

Boyun Eğmeyen Kalemlerin Direnişi

Yolların barikatlarla kapatıldığı, metro istasyonlarının mühürlendiği bir şehirde; sadece resmi bültenleri okuyan bir basın değil, o barikatın arkasındaki işçinin sesini duyan bir basın gerçek basındır. Gazetecilik, güç odaklarının hoşuna gitmeyecek olanı söyleme sanatıdır. Geri kalanı ise sadece halkla ilişkiler faaliyetidir.

3 Mayıs vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Kalemi kırabilirsiniz, interneti yavaşlatabilirsiniz, meydanları yasaklayabilirsiniz; ama hakikatin bir gün ortaya çıkma huyunu asla değiştiremezsiniz.

Basın özgürlüğü bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Ve biz biliyoruz ki; kalemini satmayan, iktidar sofralarında yer kapma yarışı yerine gerçeğin peşinde koşan her gazeteci, bu karanlık tünelin sonundaki ışıktır.

3 Mayıs, sadece kutlama günü değil; özgürce yazmak için ödenen bedelleri unutmama ve "buradayız" deme günüdür.

3 Mayıs, bir kutlama günü olmaktan çok bir yüzleşme günüdür.

Gerçek bir basın özgürlüğü için, sadece gazetecilerin değil; toplumun tüm kesimlerinin bu hakkı sahiplenmesi gerekir. Çünkü özgür basın, yalnızca gazetecilerin değil; herkesin güvencesidir.