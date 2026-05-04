ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Varsak Kirişçiler Köyü mesire alanında düzenlenen şölen, Yörük kültürünün önemli simgelerinden biri olan keşkek ikramı eşliğinde gerçekleşti.

Yörük derneklerinin ve kent sakinlerinin katıldığı etkinliğe yoğun katılım oldu. Yörük çadırları etrafında toplanan katılımcılar, kültürel atmosferi yakından deneyimleme fırsatı buldu. Yörük kültürüne ait önemli unsurların sergilendiği şölende ayrıca, Yörük göç kültürünün simgelerinden develer de yer aldı. Geleneksel Yörük kıyafetleri giyerek halk oyunları oynayan katılımcılar ise etkinliğe renk kattı.

Şölende tuluk başına geçerek keşkek döven Başkan Uysal yaptığı konuşmada'Giderek toylarımızın enerjisi yükseliyor. Zindeliği artıyor. Çünkü bu kültürel dayanışma ortamına bugünlerde daha çok ihtiyacımız var' diye konuştu.

YÖRÜKLERDE 24 SAAT ÇALIŞMA DİSİPLİNİ

Başkan Uysal, Yörük kültürünün temel özelliklerine de değindiği konuşmasında, 'Yörük dediğin zaman 24 saat çalışma akla gelir, tam mesai akla gelir. Dalgınlığa gelmez; hayvanlarımızı kurt kapar. Yörük deyince uzak diyarları yakın eylemek akla gelir. Yörük deyince barışçıl ilişkiler kurmak, ama mukavemetinin yüksek olması, hayata karşı direncinin, mücadelesinin yüksek olması akla gelir. Yörük deyince tabiatla, doğayla barışıklık akla gelir.' dedi.

Günümüzde çokça söz edilen 'sürdürülebilirlik' kavramının Yörük kültüründe her daim var olduğunun altını çizen Başkan Uysal, 'Sürdürülebilirlik diyorlar ya günümüzde; Biz onu yüzyıllarca yaşamışız, hayatımızın bir parçası haline getirmişiz' dedi.