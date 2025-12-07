Türkiye, '12 ay turizm' hedefi doğrultusunda uluslararası kongreler, fuarlar, diplomatik zirveler ve mega etkinliklerle dünya sahnesinde yükseliyor. 2023-2024 döneminde 20 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Türkiye, kongre turizminde güçlü bir marka hâline geldi.

BURSA (İGFA) - Son yıllarda turizmde çeşitliliği artıran Türkiye, artık yalnızca bir tatil ülkesi değil; uluslararası kongrelerin, büyük fuarların, diplomatik etkinliklerin ve küresel organizasyonların buluştuğu önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın '12 ay turizm' ve 'nitelikli turist' stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin etkinlik kapasitesi her yıl daha da büyüyor.

20 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ: REKOR KATILIM

2023-2024 yıllarında Türkiye genelinde düzenlenen fuar ve kongreler 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı. İş amaçlı gelen ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turistlerine göre 3-4 kat daha yüksek gerçekleşerek ekonomiye büyük katkı sağladı. İstanbul, ICCA verilerine göre kongre şehirleri arasında yükselişini sürdürürken; Antalya ise kış döneminde bile yüksek doluluk oranlarıyla 'kongre şehri' kimliğini güçlendirdi.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Uluslararası arenada Türkiye'nin konumunu güçlendiren başlıca organizasyonlar şöyle:

Antalya Diplomasi Forumu (ADF): Dünya liderlerini ve küresel karar vericileri buluşturan prestijli zirve.

Dünya liderlerini ve küresel karar vericileri buluşturan prestijli zirve. Gastromasa (İstanbul): Michelin yıldızlı şeflerin ağırlandığı uluslararası gastronomi buluşması.

Michelin yıldızlı şeflerin ağırlandığı uluslararası gastronomi buluşması. Lüks Düğün Kongreleri: Türkiye'nin Hint, Arap ve Avrupa pazarında tercih edilmesinde büyük rol oynayan dev organizasyonlar.

Türkiye'nin Hint, Arap ve Avrupa pazarında tercih edilmesinde büyük rol oynayan dev organizasyonlar. Tıp Kongreleri: Estetik cerrahi, göz ve diş hekimliği gibi alanlarda Türkiye'yi global bir merkez konumuna taşıyor.

DÜNYA SIRALAMALARINDA İLK 5'E GİREN FUARLAR

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı birçok fuar, dünya listelerinde üst sıralarda yer alıyor:

EMITT: Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri. IDEF: Savunma sanayiinde Türkiye'nin gücünü sergileyen uluslararası platform.

Savunma sanayiinde Türkiye'nin gücünü sergileyen uluslararası platform. Istanbul Jewelry Show: Küresel mücevher sektörünün buluşma noktası.

Küresel mücevher sektörünün buluşma noktası. Marble İzmir: Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri.

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri. Growtech, Automechanika, UNICERA gibi fuarlar da sektörleri için uluslararası referans kabul ediliyor.

GENÇ VE TEKNOLOJİ ODAKLI TÜRKİYE

Türkiye, teknoloji ve dijital kültür alanında da dev organizasyonlara imza attı.

TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olarak milyonlarca genci buluştururken, GameX ve GIST gibi dijital etkinlikler, Türkiye'nin genç nüfusunu ve yenilikçi potansiyelini dünyaya gösterdi.

Fuar ve kongrelerin yarattığı ekonomik etki otel, restoran, ulaşım, alışveriş ve hizmet sektörlerine doğrudan yansıyor.

Bu etkinlikler; yerel ekonomiyi canlandırıyor, döviz girdisini artırıyor, turizmi 12 aya yayarak sürdürülebilir hale getirirken, Türkiye'nin de marka değerini yükseltiyor.

TÜRKİYE KÜRESEL SAHNENİN YENİ MERKEZİ

Güvenli, modern altyapısı ve diplomatik etkinliklerdeki rolüyle Türkiye, artık dünyanın buluşma noktası olarak görülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın stratejik yol haritası doğrultusunda Türkiye'nin fuar ve kongre turizmindeki yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanması bekleniyor.