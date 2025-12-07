Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede aralıklı yağış, Marmara'nın kuzeyinde ise kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı. İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Aralık Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlerine göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların geneli yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Antalya'nın doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Erzurum'un güneyinde yağışların kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde biraz düşeceği bildirilirken, rüzgârın ise genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyinde ise kuzey ve kuzeybatıdan 40-60 km/s hızla kuvvetli eseceği açıklandı.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.