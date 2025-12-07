20 şehirde 180 gün boyunca süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, milyonları kültür ve sanatla buluşturarak Türkiye'nin en büyük kültür markalarından biri hâline geldi. Bakanlık, 2026'da festivalin 26 şehre çıkacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında kırdığı rekorlarla tamamlandı. Tam 20 şehirde, 180 gün aralıksız devam eden dev kültür hareketi, ülkeyi adeta dev bir açık hava sahnesine dönüştürdü.

Festival kapsamında yıl boyunca 9 bin 645 etkinlik düzenlenirken, 50 bin 400 sanatçı konserlerden sergilere, tiyatrodan bale temsillerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede milyonlarla buluştu.

KÜLTÜREL MİRAS VE ULUSLARARASI SANAT BULUŞTU

Festival; şehirlerin kültürel mirasını görünür kılması, sokakları sanata açması ve uluslararası sanatçıları Türkiye'ye çekmesi sayesinde kültür turizmine önemli bir ivme kazandırdı. Bakanlık, uzun vadeli kültür politikaları doğrultusunda festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek Türkiye'nin kültürel markalaşmasına güçlü katkı sunduğunu vurguladı.

2026'DA 26 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlık, 2026 yılı için kapsamın daha da genişleyeceğini açıklayarak, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gelecek yıl 26 şehirde sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.