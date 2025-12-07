İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, hükümetin yürüttüğü ve kamuoyunda '2. Açılım Süreci' olarak nitelendirilen girişimi Mudanya'da denize siyah çelenk bırakarak protesto etti. İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu da Pakize Anne'ye destek verdi.

BURSA (İGFA) - İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Mudanya'da sahilde kurduğu 'Adalet Masası' ile hükümetin yürüttüğü ve toplumda '2. Açılım ve İhanet Süreci' olarak görülen girişimi sert sözlerle eleştirdi. Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı siyah çelenk, denize bırakılarak İmralı'ya bir protesto mesajı gönderildi.

Pakize Anne, yaptığı açıklamada şehitlerin hatırına sahip çıkmanın hem ailelerin hem de devletin görevi olduğunu belirterek, 'Şehitlerimizin ruhunu sızlatanları şiddetle kınıyorum. Bu hain projeden vazgeçmedikleri sürece onları affetmeyeceğim' dedi.

'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen sürecin PKK lehine bir zemin oluşturduğunu ifade eden Akbaba, 'Bizim evlatlarımız bu pazarlıklar yapılsın diye can vermedi. Onların onurunu korumak devletimizin görevi değil mi? Kurduğum bu adalet masasında işte bu soruyu soruyorum. Siyah çelenk de PKK ve başındaki terörist Öcalan'la yürütülen kirli pazarlıklara karşı bir tepkidir.' diye konuştu.

TÜRKOĞLU: 'ŞEHİT ANASI ADALET MASASI KURUYOR, SİZ İMRALI İLE MASA KURUYORSUNUZ'

Etkinliğe katılarak Pakize Anne'ye destek veren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sert eleştirilerde bulundu. Türkoğlu, şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayarak, 'Benim vergimle maaş alan milletvekillerini göreve davet eden Pakize Anne'nin yanındayız. Siz yıllardır İmralı ile masa kuruyorsunuz; şehit anası ise adalet masası kuruyor. Biz de milletin vicdanı olarak o masanın arkasında dimdik duruyoruz.' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarını da eleştiren Türkoğlu, 'Şehit annesine parmak sallayan Bakan Güler'e soruyorum: O parmağı Kandil'e neden sallamıyorsun? Terörün siyasi uzantılarına aynı tonda konuşabiliyor musun? Görevin şehitlerin hakkını savunmak değil mi?'diye sordu.

Konuşmasını Türkiye'nin kırmızı çizgilerine vurgu yaparak tamamlayan Türkoğlu, 'Biz şehit annelerinin onurunun, Türk milletinin vicdanının tam ortasında duruyoruz. Kimse şehit annesine parmak sallayamaz. Kimse İmralı ile masa kurup millete 'sabredin' diyemez. Bu, 85 milyonun onur mücadelesidir.' dedi.