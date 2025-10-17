Türkiye kruvaziyer limancılığı, dünya turizmindeki yön değişimini yakalayarak son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi kazandı. İstanbul Valiliği verilerine göre, 2025'in ilk 8 ayında 168 kruvaziyer gemi kente yanaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye kruvaziyer turizmi 2025'te rekor bir ivme yakaladı. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 8 ayında yalnızca İstanbul limanlarında 410 bin 577 yolcu ağırlandı. Bu artış, Türkiye'nin kruvaziyer limancılığında bölgesel bir merkez haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. 2025'in ilk 8 ayında İstanbul'a yanaşan 168 kruvaziyer gemi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 artış gösterdi. Gelen yolcu sayısı yüzde 111,8, transit yolcu sayısı yüzde 31,8 yükselirken toplamda yüzde 53,1'lik büyüme kaydedildi.

TÜRKİYE, KRUVAZİYER LİMANCILIĞINDA BÖLGESELLİK YOLUNDA

Türkiye'nin kruvaziyer limancılığında geldiği noktayı şöyle değerlendiren Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, 'Türkiye kruvaziyer turizminin yeni kalbi haline geliyor. İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Çeşme gibi limanlarımız, Akdeniz ve Karadeniz rotasında artık zorunlu duraklar arasında. Bu sadece bir turizm başarısı değil; aynı zamanda lojistik, liman yönetimi ve kamu-özel iş birliğinde yakalanan sürdürülebilir bir modelin sonucu. Önümüzdeki dönemde kruvaziyer limanlarının özelleştirme ve işletme modellerinde yeni yatırımların artacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.