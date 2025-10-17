İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla, Türkiye'nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açık olduğunu belirterek, 'Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır' dedi.

2005 yılının 'Afrika Yılı' ilan edilmesiyle kıtayla ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son 20 yılda ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştırdık. Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkmasından büyük memnuniyet duyuyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünü tertipleyeceklerini, hazırlıklarına başladıkları bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına ve refahına yönelik gayretlerin yeni bir nişanesi olacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Afrika ülkelerinin Filistin halkına verdiği desteğe de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de yaşanan soykırım karşısında Afrikalı kardeşlerimizin sergilediği vicdanlı duruşu takdirle karşılıyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı dava, tarihe cesur bir tavır olarak geçmiştir' ifadelerini kullandı.