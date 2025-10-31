Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsviçre Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin ile Türkiye-İsviçre Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesi için yeni adımlar atılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye-İsviçre Ekonomik Forumu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırımların çeşitlendirilmesi ele alındı. Görüşmede, İsviçre'nin de taraf olduğu EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Bakan Bolat, İzmir Milletvekili ve Türkiye-İsviçre Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı toplantıda, özellikle müteahhitlik sektörü ve üçüncü ülkelerde ortak projeler konularında iş birliği fırsatlarının artırılması yönünde mutabakata varıldığını belirtti.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1984187336763064343

Bolat, 'İş dünyalarımızın daha sık bir araya gelmesini ve karşılıklı olanakların daha iyi tanınmasını sağlayacak ortak çalışmalar yürütme konusunda anlaştık. Bu verimli görüşmenin Türkiye-İsviçre ekonomik ortaklığını yeni bir ivmeyle ileriye taşıyacağına inanıyorum.' dedi.