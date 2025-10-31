Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi, çevresel sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve sıfır atık bilincinin bir arada uygulandığı örnek bir köye dönüşüyor. Avrupa Birliği Hibe Programına başvurusu yapılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ajansı tarafından desteklenen 'Zeytinli Sıfır Atık Köyü Projesi', 18 ay sürecek kapsamlı bir çevre ve kalkınma girişimi olarak dikkat çekiyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilirliğe örnek proje başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, çevreye duyarlı yerel kalkınma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya çevre konusunda verdiği güçlü mesajlar ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilerek küresel çapta kabul gören Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'yi dünya çapında çevre politikalarının örnek ülkesi haline getirdi.

Vizyon doğrultusunda, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde, çevreye duyarlı projelere bir yenisi daha eklendi.

Proje ile Mardin kırsalında çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bütüncül bir sıfır atık yönetim modeli kurmayı, yerel paydaşların kapasitesini güçlendirmeyi, kadın ve gençleri üretime dâhil etmeyi, yenilenebilir enerji ile entegre edilen sıfır atık altyapısı oluşturmayı ve bu modelin diğer kırsal yerleşimlere yaygınlaştırılabilirliğinin sağlanması hedeflendi. Zeytinli bölgesinde mevcut katı atık düzenli depolama tesisi ve yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi nedeniyle azalan mera alanlarının telafisi amacıyla geliştirilen bu proje hem çevreyi koruyacak hem de köy halkının yaşam kalitesini yükseltecek.

Proje kapsamında köyde sıfır atık altyapısının kurulması, eğitim ve farkındalık programlarının düzenlenmesi, kadınlar ve gençlere yönelik atıktan üretim yapılabilecek sosyal girişimcilik atölyelerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji destekli pilot sistemler kurulacak, yağmur suyu hasadı sistemleriyle tarım ve hayvancılıkta su tasarrufu sağlanacak.

Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ahmet Tulga ve görevliler tarafından Zeytinli İlkokulu'na yağ toplama bidonları, pil kutuları ve ambalaj toplama kutuları dağıtılarak öğrencilere sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Kırsal Mahalledeki hanelere ambalaj kutuları dağıtılıp sıfır atık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca hayvancılığı desteklemek amacıyla gölet alanı için yer tespiti ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Zeytinli Sıfır Atık Köyü Projesi, çevre bilincini artırmanın yanı sıra Mardin kırsalında sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Proje tamamlandığında Zeytinli Köyü, Türkiye'nin örnek sıfır atık köylerinden biri haline gelecek.