Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, depremlerin Anadolu’nun gerçeği olduğunu ve asla gündemden düşmemesi gerektiğini belirtti. İstanbul’un deprem riskine de dikkat çeken Küçükoğlu, en büyük sorunun 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapı stokundan kaynaklandığının altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Küçükoğlu, Gölcük merkezli Marmara depreminin 17 bin 480 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olduğunu, ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısında derin izler bıraktığını vurguladı.

“17 Ağustos 1999’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. O gece yaşanan acı, hafızalarımızdan silinmedi. Bizlere güvenli yaşam alanlarının hayati önemini bir kez daha hatırlattı. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem de büyük korkuya sebep olarak bu gerçeği tekrar gündemimize taşıdı” dedi. Depreme karşı hazırlığın afet anından çok önce başlaması gerektiğini vurgulayan Küçükoğlu, “Depremi durduramayız, ama alacağımız önlemlerle yıkıcı etkisini durdurabiliriz. Güvenli binalar inşa etmek, doğru malzemeyi kullanmak, mühendislik kurallarına sadık kalmak ve denetimden taviz vermemek elimizde. Her geçen gün, risk altındaki 8,5 milyon vatandaşımız için kaybedilen bir fırsattır. Çocuklarımızın, ailelerimizin, sevdiklerimizin güvenliği için bugünden harekete geçmek, yarınlarımızı kurtarmaktır” diye konuştu.

“Deprem Anadolu’nun değişmez gerçeğidir”

Depremlerin coğrafyamızın değişmez gerçeği olduğunu belirten Küçükoğlu, “Medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun 16 bin yıllık tarihi boyunca değişmeyen en önemli gerçeği depremdir. Bu topraklarda var olanlar için deprem ertelenecek, unutulacak bir konu değildir. Büyük bir dayanışma ruhuna sahibiz, son yaşadığımız felakette de bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Fakat maalesef gündemimize farklı bir konu gelince deprem korkumuz yok oluyor ve yapmamız gerekenleri öteliyoruz. Tıpkı dayanışmada olduğu gibi planlama ve uygulamada da örnek bir tavır göstermeliyiz” dedi.

“İstanbul deprem tehdidiyle karşı karşıya’’

Son 100 yılda ülkemizde 7 ve üzeri büyüklükte 16 deprem gerçekleştiğine dikkat çeken Küçükoğlu, “Bu durum deprem riskinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul da beklenen Marmara depremi sebebiyle büyük bir tehdit ile karşı karşıya. İstanbul’daki en temel sorunu ise 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapı stoku oluşturuyor. Bu noktada, kentsel dönüşümün hızla ve etkin biçimde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Yaklaşık 36 milyar dolarlık bir kaynakla olası bir depremde İstanbul’da can kaybını en aza indirebiliriz’’ diye konuştu.

“Deprem bölgesinde 250.000 konut teslim edildi’’

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede yürütülen inşaat faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Küçükoğlu, “Bugüne kadar 250.000 konut teslim edildi ve toplam maliyet 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. 2025 yılı sonunda 200.000 konut daha teslim edilerek 1 trilyon TL daha harcanacak. Ayrıca önümüzdeki iki yıl daha deprem bölgesinde yatırımların devam etmesi planlanıyor’’ ifadelerini kullandı.

“2 milyon riskli bina bulunuyor’’

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik de konuşan Küçükoğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verilerine göre ülkemizde 2 milyon riskli bina bulunuyor ve 8.500.000 vatandaşımız bu binalarda barınıyor. Şimdiye kadar 93 bin 384 konut ve 9 bin 842 iş yeri olmak üzere toplam 103 bin 226 bağımsız birimin inşası tamamlandı. 31 ilimizde ise 108 bin 569 konut ve 34 bin 869 iş yerinden oluşan toplam 143 bin 438 bağımsız birimin yapımı hızla devam ediyor’’ diye konuştu.