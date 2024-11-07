8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’ne dair açıklamalarda bulunan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, kentsel dönüşümün ülkemiz açısından öncelikli ihtiyaçlardan olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Küçükoğlu, küresel iklim krizi, nüfus artışı ve artan enerji maliyetleri karşısında şehirlerin sürdürülebilirliği açısından dönüşüm geçirmesinin mecburi olduğuna vurgu yaptı.

Enerji verimliliğini sağlayan, çevre dostu ve depreme dayanıklı güvenli yapılar bırakmanın önemine değinen Küçükoğlu, şehirlerin uzun vadeli planlamayla şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunun altını çizen Küçükoğlu, “Yaşadığımız felaketler de gösteriyor ki kentsel dönüşüm ülkemiz için en öncelikli ihtiyaçlardan biridir. Tabii kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik odaklı olması da büyük önem taşıyor. Yeşil alanların korunması, enerji verimliliği ve çevre dostu binalar gibi unsurların göz önünde bulundurulması, şehirlerimizin geleceği için kritik bir rol oynuyor. Özellikle büyükşehirlerimizde gerçekleşecek kentsel dönüşüm, sadece yapısal değişiklikleri değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik dinamikleri de etkiliyor. Bu nedenle sürecin baştan sona çok iyi yönetilmesi gerekiyor” diye konuştu.