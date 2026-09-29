Spordan ilham alan marka; kampüs stilini, Amerikan mirasını ve ikonik Polo tişörtünü New York'un doğal kırsal ortamında kutluyor.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORİDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (United States Polo Association - USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn.®, polo sporunun mirasından ve enerjisinden beslenen modern Amerikan stilini yansıtan 2026 Sonbahar-Kış Global Koleksiyonu'nu tanıttı.

New York'un Millbrook bölgesinin güzel kırsalında fotoğraflanan kampanya, New York yaşam tarzının sofistike yapısını Hudson Valley'nin binicilik mirasının özgünlüğüyle bir araya getiriyor. Yerel buluşma noktaları ve küçük kasaba Amerikan kültüründen manzaralı polo sahalarına ve kırsal mekanlara uzanan bölge, kampüs yaşamından, spordan ve polo sporunun zamana meydan okuyan stilinden ilham alan sezonluk 'Game On' hikayesi için doğal bir fon oluşturuyor.

Milyarlarca dolarlık küresel U.S. Polo Assn. markasını yöneten ve pazarlayan USPA Global'in Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, '2026 Sonbahar-Kış Global Koleksiyonu, U.S. Polo Assn.'ı farklı kılan unsurları yansıtıyor: sporla kurulan özgün bağ, modern Amerikan bakış açısı ve gerçek yaşam için tasarlanmış bir stil. Hudson Valley'deki Millbrook, tüm bu unsurları seçkin ve enerjik hissettiren, aynı zamanda mirasımıza sadık kalan bir ortamda bir araya getiriyor' dedi.

HER YAŞA VE HER DÖNEME UYGUN TASARIMLAR

Okula dönüş sezonunun her yaşına ve her dönemine uygun şekilde tasarlanan 2026 Sonbahar-Kış Global Koleksiyonu, sınıfın vazgeçilmez parçalarından kampüse uygun stillere ve günlük sonbahar kombinlerine kolaylıkla geçiş sağlıyor.

Mirastan ilham alan trikolar, daha seçkin dış giyim parçaları ve çok yönlü katmanlı ürünler koleksiyonun öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Koleksiyonda markanın ikonik polo tişörtünün yanı sıra triko polo kazaklar, saç örgülü kazaklar, hırkalar, rugby tişörtleri, yapılandırılmış ceketler, trençkotlar, çiftlik tarzı montlar, kapitone dış giyim ürünleri, temel gömlekler ve rahat kesim denim ürünler yer alıyor.

'Back to School All Stars', zamansız temel parçalar ile güncel trendlere uygun tasarımlar arasında denge kuran koleksiyonun ruhunu belirliyor. Sonbahar ve tatil sezonunda zengin kolej mavileri, yeşilleri ve kırmızıları; sıcak toprak tonları ve çok yönlü nötr renklerle katmanlanıyor.

Geleneksel ekose desenler, kolej ve rugby çizgileri, binicilik sporundan ilham alan baskılar, arma motifleri ve vintage logo grafikleri koleksiyona özgün bir karakter kazandırıyor. Süet görünümlü dokular, kapitone detaylar, fırçalanmış ekose kumaşlar ve özgün triko yapıları ise koleksiyona derinlik ve doku katıyor.

USPA Global Ürün Planlama ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jessica Ramesberger, 'Bu koleksiyon, günümüzde tüketicilerin giyim tarzı dikkate alınarak oluşturuldu; kolayca katmanlanabilen, şık görünen ve sezon boyunca rahatlığını koruyan çok yönlü parçalar tasarladık. Geleneksel klasiklerle modern stili bir araya getiren bir koleksiyon oluşturmaya odaklandık ve tüketicilere sonbaharın ilk gününden tatil sezonuna kadar zahmetsizce kullanabilecekleri parçalar sunduk' dedi.

POLO TİŞÖRTÜ: AN ICON BORN FROM THE GAME™

Bu sezon, 'The Polo Shirt: An Icon Born from the Game' (Polo Tişörtü: Oyundan Doğan Bir İkon) hikayesini sürdürerek polo tişörtünün U.S. Polo Assn.'ın sporla olan bağının en tanınabilir ifadesi olduğunu bir kez daha vurguluyor. Sonbahar-Kış sezonunda polo tişörtü, kampüsten ilham alan görünümlerden daha seçkin günlük kombinlere kadar koleksiyonun genelinde katmanlı şekilde kullanılıyor.

Kampanya ve fotoğraf çekimlerinde ayrıca NYC Polo Club da yer alıyor. Böylece Sonbahar-Kış hikayesinin polo dünyasıyla olan bağı daha da güçlendirilirken koleksiyon, taze ve çağdaş bir bakış açısıyla hayata geçiriliyor. NYC Polo Club Collection, sınırlı sayıda sunuluyor.

USPA Global Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefanie Coroalles, 'Millbrook, New York bize hem ilham verici hem de ulaşılabilir hissettiren, çok katmanlı bir görsel hikaye anlatma fırsatı sundu. Kampüs enerjisi, küçük kasaba Amerikan kültürü ve özgün polo kulübü ortamlarının birleşimi, 'Game On, Fall' ruhunu yakalıyor ve koleksiyona güçlü bir kimlik kazandırıyor' dedi.

USPA LİFE

USPA Life ürünleri, U.S. Polo Assn. koleksiyonlarının genelinde yer almaya devam ediyor ve markanın küresel faaliyetleri içinde giderek büyüyen bir paya sahip oluyor. Bu durum, markanın sürdürülebilirliğe yönelik süregelen bağlılığını ve önümüzdeki yıllarda iş faaliyetlerini destekleyecek sorumlu yöntemleri araştırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

U.S. Polo Assn. 2026 Sonbahar-Kış Global Koleksiyonu, dünya genelindeki U.S. Polo Assn. mağazalarında ve online olarak uspoloassnglobal.com üzerınden satışa sunuldu.

U.S. POLO ASSN. HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (United States Polo Association - USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel büyüklüğü, dünya genelinde 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası ve binlerce ek dağıtım noktasıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunuyor.

U.S. Polo Assn.'ın küresel Polo Shirt kampanyası An Icon Born from the Game (Oyundan Doğan Bir İkon), ikonik polo tişörtünün özgün spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil vazgeçilmezlerinden biri haline gelişine güçlü bir saygı duruşu niteliğinde.

Küresel spor markası, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki USPA National Polo Center'da düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önemli polo etkinliklerine sponsor oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIN Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından bazıları artık yayınlanıyor ve bu heyecan verici spor, ilk kez dünya genelinde milyonlarca spor tutkununa ulaşıyor.

U.S. Polo Assn. kısa süre önce USA Today'in En Güvenilir Markalarından biri seçildi ve License Global'e göre 2026 yılında NFL, PGA Tour ve Formula 1'i geride bırakarak dünyanın bir numaralı spor lisansörü oldu. Spordan ilham alan marka, küresel büyümesi ve spor içerikleriyle uluslararası alanda ödüllere layık görüldü.

Küresel bir marka olarak elde ettiği büyük başarı sayesinde U.S. Polo Assn.; Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya genelindeki birçok önemli medya kuruluşunda yer aldı. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com sitesini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'ı yönetmektedir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriklerinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir.

Daha fazla bilgi için globalpolo.com sitesini ziyaret edebilir veya YouTube'daki Global Polo kanalını takip edebilirsiniz.

U.S. Polo Assn.'ın 2026 Sonbahar-Kış Global Koleksiyonu için New York, Millbrook'un güzel kırsalında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi.

KAYNAK: USPA Global