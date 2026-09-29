Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi, çocukların şiddete yönelmesinde aile, okul, çevre ve dijital dünyanın etkisine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de son dönemde okullarda yaşanan şiddet olayları toplumsal endişeyi artırırken, Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) yetişkinlere, ailelere ve eğitimcilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

SEDEM Koordinatörü Klinik Psikolog Buse Topuz, çocukların şiddeti neden bir çözüm yolu olarak görmeye başladığını değerlendirerek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

'ŞİDDET YALNIZCA PROBLEMLİ DAVRANIŞ OLARAK AÇIKLANAMAZ'

Bir çocuğun şiddete yönelmesinin tek bir nedene indirgenemeyeceğini belirterek, durumun çok boyutlu ele alınması gerektiğini söyleyen Psikolog Topuz, çocuklar ve gençler arasında yaşanan şiddet olaylarının hepimize önemli bir sorumluluk hatırlattığını vurguladı. 'Bir çocuğun şiddete yönelmesini yalnızca öfke, ergenlik ya da problemli davranış olarak açıklayamayız' diyen Topuz, 'Aile ortamı, arkadaş ilişkileri, okul, sosyal çevre ve dijital dünyada karşılaşılan içerikler, çocuğun davranışlarının şekillenmesinde doğrudan etkilidir' dedi.

Özellikle ergenlik döneminde reddedilme, dışlanma ve çatışma duygularıyla baş etmenin kritik olduğuna işaret eden Topuz, duygularını ifade etmekte zorlanan çocukların yaşadıkları güçlüğü davranışa dökebileceğini belirtti.

AİLELERE UYARI: 'BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ' DEMEYİN

Ebeveynlerin çocuklarını yakından izlemesi gerektiğini söyleyen Topuz, çocuklarla yalnızca sorun çıktığında değil, günlük yaşamın rutininde de bağ kurulması gerektiğini ifade etti. Topuz, arkadaş çevresinin tanınması ve dijital dünyada tüketilen içeriklerin takip edilmesinin önemine dikkat çekerek, ani öfke patlamaları, içe kapanma, tehdit içeren söylemler ve belirgin davranış değişikliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin sık yaptığı bir hataya da değinen Topuz, 'Ebeveynler olarak çocuğumuzu çok iyi tanıdığımızı düşünebiliriz. Ancak 'Benim çocuğum böyle bir şey yapmaz' düşüncesi, risk işaretlerini fark etmemizi güçleştirebilir. Buradaki amaç çocuğumuzdan şüphe etmek değil; onu yakından gözlemlemek ve davranışlarının ardındaki ihtiyacı anlamaya çalışmaktır' diye konuştu.

TEHLİKELİ ARAÇLARA ERİŞİM SINIRLANDIRILMALI

Yetişkinlerin temel koruma sorumluluğuna da dikkat çekerek, ciddi zarar verme potansiyeli taşıyan araçların güvenli şekilde muhafaza edilmesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Topuz, bu tür araçlara erişimin sınırlandırılmasının sıradan bir tedbir değil, yetişkinlerin temel bakım ve gözetim yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Maltepe Belediyesi SEDEM'in çocuklar ve ailelerin yanında olduğunu hatırlatan Topuz, çocuklarla iletişim kurmakta zorlanan veya ebeveynlik sürecinde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların kurumun sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğini belirtti.