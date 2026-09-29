20 yıllık bir ortaklık; bu ortaklık, insanlara, müşteri sadakatine ve olağanüstü kafe deneyimleri sunma konusundaki ortak kararlılığımıza dayanmaktadır.

PRNewswire / KUVEYT (İGFA) - The Coffee Bean & Tea Leaf® (CBTL) ve Al-Ghunaim Trading Co. markanın Kuveyt'teki 130. kafenin açılışını kutluyor. Bu açılış, 20 yılı aşkın süren iş birliğinin yanı sıra yaklaşık beş milyonluk bir pazarda kaydedilen dikkate değer büyümeyi de simgeliyor. Günümüzde Kuveyt'teki faaliyetler, kafeler, operasyonlar ve destek birimlerinde görev yapan 1.135'ten fazla çalışan tarafından yürütülmekte olup, bu durum Al-Ghunaim Trading Co.'nun pazarda oluşturduğu önemli varlığı yansıtmaktadır.

16 Aralık 2004 tarihinde Salmiya'da ilk The Coffee Bean & Tea Leaf® kafesini açmasından bu yana Al-Ghunaim Trading Co., CBTL'yi Kuveyt'in önde gelen premium kafe markalarından biri haline getirmiştir. Tek bir kafe olarak başlayan bu girişim, en iyi kahve ve çayı sunma ve müşteriler için anlamlı günlük deneyimler yaratma taahhüdü üzerine kurulmuş, ülke çapındaki toplulukların içine yerleşmiş bir ağa dönüşmüştür.

Al-Ghunaim Trading Co. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulghani Al-Ghunaim, bu yolculuğun en önemli isimlerinden biri olmuştur. Onun vizyonu ve liderliği, müşteri deneyimine büyük önem vermeye devam ederken, şirketi hızlı büyüme sürecinden, değişen tüketici tercihlerinden, COVID-19 pandemisinden ve devam eden bölgesel belirsizliklerden başarıyla geçirmiştir.

'Bu dönüm noktasına ulaşmak, Al-Ghunaim Trading Co. için anlamlı bir başarı olmakla birlikte, daha da önemlisi, müşterilerimizin bize duyduğu güveni ve yirmi yılı aşkın bir süredir bu işletmeyi kuran çalışanlarımızın özverisini simgelemektedir. The Coffee Bean & Tea Leaf® ile birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyoruz ve bu yolculuğa katkıda bulunan herkese minnettarız. Bu sağlam temelin üzerine inşa etmeye ve Kuveyt genelinde müşterilerimize ve topluluklarımıza hizmet vermeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.'

— Sn. Mishary Al-Ghunaim, Al-Ghunaim Trading Co. İcra Kurulu Başkanı

'Al-Ghunaim Trading Co. ile kurduğumuz ortaklık, müşterilerimize, markamıza ve sürdürülebilir büyümeye yönelik ortak taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Bu önemli dönüm noktasını kutlamaktan gurur duyuyoruz ve yolculuğumuza birlikte devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.'

— Ken Lingan, The Coffee Bean & Tea Leaf® İcra Kurulu Başkanı

Bu başarının temelinde, baristalardan kafe yöneticilerine, operasyon, tedarik zinciri ve destek ekiplerine kadar her gün markayı temsil eden insanlar yer almaktadır. Kafelerde, sıcakkanlı ve misafirperver ekipler, her müşterinin gününü biraz daha güzel hale getirmeye yardımcı oluyor. Kalite, hizmet ve operasyonel mükemmelliğe olan ortak bağlılıkları sayesinde Al-Ghunaim Trading Co. müşterilerin CBTL'den beklediği kafe deneyimini korurken işlerini büyütmesini sağlamıştır. Kahve ve çayın ötesinde, kafeler müşterilere mola verebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri alanlar sunuyor — böylece hayatın önemli günlük anlarının bir parçası haline geliyorlar.

Bu müşteri bağının gücü de takdir görmüştür. 2025 yılında, Kuveyt'teki The Coffee Bean & Tea Leaf, 'First Café Award 2025' ödülünü aldı ve 18 sektördeki 900'den fazla markayı değerlendiren bağımsız bir müşteri memnuniyeti endeksi olan Service Hero Kuwait tarafından 'Top 10 Brands 2025' arasında gösterildi. Bu ödül, CBTL Kuwait'in üst üste üçüncü yıl ülkenin en başarılı markaları arasında yer aldığını teyit etti.

Al-Ghunaim Trading Co., kafelerinin ötesinde, istihdam imkânları ve sosyal girişimler aracılığıyla hizmet verdiği topluluklara katkı sağlamaya devam ediyor. 2026 yılında şirket, Kuveyt Acil Durum Müdahale Fonu'na 1 milyon ABD doları tutarında bir bağış yaparak bu taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

Gelecekte, Al-Ghunaim Trading Co. ve CBTL, markanın Kuveyt'in önde gelen kafe markalarından biri olarak konumunu daha da güçlendirmeye odaklanacak; bu başarı, ağın gücü, müşteri tercihi ve genel marka değeri ile ölçülecektir. İnovasyona, insan kaynağına ve operasyonel mükemmelliğe yönelik devam eden yatırımlar, büyümenin bir sonraki aşamasını destekleyecektir.

The Coffee Bean & Tea Leaf® Hakkında

Merkezi Asya'da bulunan ve Jollibee Grubu'nun gururlu bir üyesi olan The Coffee Bean & Tea Leaf®, modern ve küresel bir özel kahve ve çay evidir. 1963 yılında Güney Kaliforniya'da başlayan bir geçmişe sahip olan The Coffee Bean & Tea Leaf®, günümüzde 20'den fazla ülkede 1.000'in üzerinde şubeyle hizmet vermektedir. Yerel topluluklardan en kaliteli kahve ve çayları temin ediyor, ardından her içeceği en taze lezzetleri ortaya çıkarmak için özenle hazırlıyoruz. The Original Ice Blended®'ın yaratıcısı olarak, dünyanın her yerindeki insanların hem kafelerimizde hem de evlerinde hem klasik lezzetlerin hem de yeni lezzetlerin tadını çıkarabilmelerini sağlamak için yeniliklere devam ediyoruz.

Daha fazla bilgi için, corporate.thecoffeebeanandtealeaf.com adresini ziyaret edin.