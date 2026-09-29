Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp evlere de hızlı şekilde müdahale ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ve bu nedenle çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Mahalle sakinlerinin de şikayetçi olduğu evde inceleme yapan ekipler, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlattı.

Koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında evden yaklaşık 2 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla ev içerisinde biriken atıklar tamamen temizlenirken, çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzluklar da ortadan kaldırıldı.

Temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte mahallede uzun süredir şikayet konusu olan kötü koku sorunu da giderildi. Mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, gösterdikleri duyarlılık ve gerçekleştirdikleri çalışma nedeniyle Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.