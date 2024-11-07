Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen LED’li yaya kaldırım sistemlerinin sayısını artırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük D-130 arterinde bulunan sinyalize kavşaklarda araç sürücülerini daha etkin bir şekilde uyarmak amacıyla üretilen led’li sinyalizasyon direklerinin montajı yapılarak devreye alınması sağlandı.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu arterlerde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan led’li sinyalizasyon direkleriyle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Led’li sinyalizasyon direkleri, bağlı olduğu trafik ışıkları ile aynı renk ve sürede yanıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yapılan sistem Darıca, Gebze, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinin ardından Gölcük’te hizmete alındı. Gölcük İskele Yolu, Belediye Önü, Mobil ve Donanma sinyalize kavşaklarındaki direkler led’li sinyalizasyon direkleriyle değiştirildi. Devreye alınan sistemle birlikte yayalar, trafik ışığı direklerinin yanına monte edilen butona basması sonucunda yanan yeşil ışık ile birlikte karşıdan karşıya geçebiliyor. Büyükşehir, kent genelinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu sinyalize kavşaklarda led’li zemin yaya sistemi uygulama çalışmalarına devam edecek. Yayalara güvenli alan yaratan sistem, görsel konfor sağlaması ile de vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.