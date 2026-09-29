Yaklaşık 30 saattir etkisini sürdüren kuvvetli sağanakta Sakarya'nın farklı noktalarına metrekareye 120 ile 150 kilogram arasında yağış düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son 24 saatte 27 yılın yağışın düştüğünü belirterek, 'Elimizdeki tüm imkanlarla hayatın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 30 saattir, hiç ara veremden kararlılıkla çalışıyoruz' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız şekilde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Sakarya'nın dört bir yanında hayatı olumsuz etkiliyor.

AKOM'DA KRİZ MASASI KURULDU

Şehrin farklı noktalarında metrekareye 120 ile 150 kilogram arasında yağış düşerken, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masası, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında AKOM'da toplandı.

30 saattir durmaksızın devam eden Sakarya tarihinin en güçlü kuvvetli sağanak yağışında mazgallar ve yağmur suyu hatlarının tahliyesi, su baskınlarıyla mücadele ve yerleşim alanlarındaki olumsuzlukların giderilmesi için cansiperane bir çalışma ortaya koyuluyor.

AKOM'DA TÜM GELİŞMELER ANLIK TAKİP EDİLİYOR

AKOM'da oluşturulan kriz masasında Yusuf Alemdar, Genel Sekreter Fikret Bayhan ile SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla son durumu değerlendirdi. Başkan Alemdar öncülüğündeki kriz yönetimi, riskli noktaların tespitini tek tek analiz ederek görevde olan ekiplerin dağılımıyla ilgili istişare yaptı ve acil müdahale için eylem planını çıkardı.

Ayrıca etkili olan sağanak yağışla ilgili son verileri paylaşan Başkan Alemdar şunları söyledi: 'Son 24 saatte 27 yılın yağışı düştü. En son bu rakamı 1999 yılında görmüştük. Çok ciddi bir yağış söz konusu. Önemli olan, bu yağmurda cana ve mala zarar gelmeden, en az hasarla bu yağmuru, bu afeti atlatabilmek. SASKİ, Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve ilçe belediyelerimizle birlikte tüm gücümüzle sahadayız. Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz, her mahallenin ne durumda olduğuna bakıyoruz. Olumsuzluk yaşanan bölgelere hızla intikal ediyoruz. 560 personel ve 225 araçla sahadayız. Bugün ve yarın da yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alarak, sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' açıklamalarında bulundu.