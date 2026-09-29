Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında, Kent Belleği Binası Cengiz Bektaş Parkı'nda kurulan dome çadırda gerçekleştirilen 'Mavinin Derinlikleri' adlı 3D sanal gerçeklik gösterimi öğrencilerle buluştu.

MUĞLA (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çevre ve iklim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen Kent Belleği Binası Cengiz Bektaş Parkı'nda kurulan dome çadırda 'Mavinin Derinlikleri' adlı görsel-işitsel 3D gösterim başladı.

15-20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 dakika süren gösterimde öğrenciler, deniz canlılarını ve çevresel etkileri üç boyutlu bir deneyimle keşfediyor.

DENİZLERİN KORUNMASINA 360 DERECELİK DENEYİMLE DİKKAT ÇEKİLİYOR

360 derece yarımküre dome ekranı ve geniş taban projeksiyonuyla hazırlanan gösterimde, deniz çayırlarından sualtı ekosisteminin zenginliğine kadar deniz yaşamının farklı unsurları öğrencilere aktarılıyor.

Üç gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında yaklaşık bin öğrenci 'Mavinin Derinlikleri' gösterimiyle buluşuyor. Öğrenciler, görsel ve işitsel unsurlarla desteklenen 3D deneyim sayesinde deniz yaşamını farklı bir perspektiften keşfetme fırsatı buluyor.

BÜYÜKŞEHİR BİRİMLERİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Öğrencilere, iklim değişikliği, sıfır atık, enerji ve su veremliliklerine yönelik farkındalık artırma hedefli ile hazırlanan eğitim videosu izletildi. Etkinlik alanında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, MUSKİ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından da stantlar kuruldu. Stantlarda çocuklara belediyenin farklı çalışma alanlarına ilişkin bilgilendirmeler yapılırken çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.