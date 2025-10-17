Türkiye- Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, İstanbul'da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Libya Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldi. Görüşmelerde, müteahhitlik alacaklarının takibi ve yeni projeler için iki önemli anlaşma imzalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Prof. Dr. Ömer Bolat ve Libyalı mevkidaşları, 2024'teki 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmini artırma ve Türk müteahhitlerin Libya'daki iş hacmini büyütme kararlılığını vurguladı.

Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında yapılan görüşmede, hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji, madencilik, gümrükler, bankacılık ve sağlık sektörleri iş birliği için öncelikli alanlar olarak belirlendi. Toplantıda iki önemli belge imzalanırken, JETCO Kuruluş Deklarasyonu: Bakan Bolat ve Ulaştırma Bakanı El-Şahubi, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) kurulmasına dair deklarasyonu da imza altına alındı.

Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun ikinci toplantı tutanağı, iş birliği için yol haritası oluşturdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre müteahhitlik alanında imzalanan Mutabakat Zaptı, Eylül 2024'te Ankara'daki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu kaydedilirken, bu zaptın Türk müteahhitlerin Libya'daki alacaklarının takibini kolaylaştıracağı ve yeni projelerle Libya'nın kalkınmasına katkı sağlaması hedeflendi. Görüşmelerde, 'Türkiye-Libya Yatırım ve İş Forumu' düzenlenmesi ve 16-17 Aralık 2025'te Trablus'ta Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 22. Dönem Toplantısı'nın yapılması kararlaştırıldı.