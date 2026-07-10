Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalandı. Projenin enerji güvenliğini artırması ve maliyetleri düşürmesi bekleniyor.

KKTC (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında doğal gaz boru hattı kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza attı.

İmza töreninde konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, söz konusu mutabakat zaptının KKTC'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve daha güçlü bir enerji altyapısına ulaşılması hedeflerini vurguladı.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin stratejik önemine dikkat çeken Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyaretlerinin yalnızca diplomatik temas olmadığını, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin ve ortak hedeflerin yeni bir göstergesi olduğunu ifade etti.

'Aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız' diyen KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin KKTC'nin gelişimindeki en önemli güçlerden biri olduğunu söyledi.

'DOĞAL GAZ, KKTC'NİN GELECEK YÜZYILINI ŞEKİLLENDİRECEK'

Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı'nın stratejik bir adım olduğunu belirten Üstel, projeyi 'KKTC'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek bir vizyonun ilk adımı' olarak değerlendirdi. Üstel, 'Asrın Su Projesi nasıl kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtıysa, bugün imzalayacağımız doğal gaz mutabakat zaptı da enerji alanında yüzyılın en büyük projelerinden biri olacaktır' ifadelerini kullandı.

Doğal gazın KKTC'ye ulaştırılmasıyla elektrik üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini ve sanayi ile turizm sektörlerinin daha rekabetçi hale geleceğini kaydeden Üstel, projenin çevreci enerji dönüşümüne de katkı sağlayacağını belirtti.

ENERJİ ALTYAPISI İÇİN YENİ HEDEFLER

KKTC'nin enerji hedeflerinin yalnızca doğal gazla sınırlı olmadığını dile getiren Üstel, Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik enterkonnekte sistem çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı. Başbakan Üstel, 'Hedefimiz, enerji güvenliğimizi güçlendirmek, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve ülkemizi daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşturmaktır' dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU SAVUNUYORUZ'

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün vazgeçilmez milli politika olduğunu vurguladı. Başbakan Üstel, 'Geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz' dedi.

Türkiye ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Başbakan Üstel, imzalanan doğal gaz mutabakat zaptı başta olmak üzere yeni yatırım ve iş birliği adımlarının KKTC'nin refahına katkı sağlayacağını söyledi. Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Türkiye hükümetine KKTC'ye verdikleri destek ve iş birliği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçileceğini, enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacağını söyledi. Yılmaz, Türkiye ve KKTC'yi deniz altından birbirine bağlayacak olan proje kapsamında doğalgaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek KKTC'nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacağını kaydetti.