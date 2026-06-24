2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Okul Sporları Satranç Final Yarışmaları'nda büyük bir başarıya imza atan Sakarya Özel Beşsekiz Ortaokulu Satranç Takımı, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - 4-8 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Final Yarışmaları'nda Yıldızlar Genel Kategorisi'nde mücadele eden Özel Beşsekiz Ortaokulu öğrencileri, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Final yarışmalarına katılma hakkı kazanan okullar; Batman, Bolu, Erzurum, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Tokat ve Yalova'da gerçekleştirilen grup müsabakalarında derece elde ederek final etabında mücadele etti.

Türkiye ikinciliği başarısına ulaşan takımda Alp Kerem Avcı, Arhan Burak Yılmaz, Çağın Alp İrdem, Hakan Kılınç, Kaan Yiğitaslan ve Kağan Deniz Bodur yer aldı. Başarılı öğrenciler, Okul Müdürü Seçil Akyol Saçlı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ünzile Coşkun ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı makamında ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı paylaştı. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Bakırtaş, satrancın stratejik düşünme, planlama ve problem çözme becerilerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Türkiye derecesi elde eden öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.