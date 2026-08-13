Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk cam süsleme sanatını yaşatarak asırların kültürel birikimini özgün tasarımlarla geleceğe taşıyor. Cam Atölyesi'nde ustaların el emeğiyle hayat bulan eserler, Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Cam Atölyesi'nde, geleneksel Türk cam süsleme sanatıyla eşsiz eserler üretiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip cam süsleme sanatçıları Sare Ateş ve Aytaç Ateş'in görev yaptığı atölyede, her eser haftalar süren titiz bir çalışmayla tamamlanıyor.

Tasarımdan üretime uzanan süreçte kontur çekme, aşındırma, boyama, mineleme ile altın ve platin yaldız uygulamaları gibi geleneksel tekniklerden yararlanılıyor. El işçiliğinin temel unsur olduğu eserlerde, sanatçıların motifleri yorumlayış biçimi ve renk geçişleri, her çalışmayı birbirinden farklı kılıyor.

Atölyede üretilen her eser, sanatçının izini yansıttığı ve dünyada tek örneği bulunan özgün bir nitelik taşıyor.

GELENEKSEL MOTİFLER CAMDA HAYAT BULUYOR

350'ye yakın farklı tasarım ve uygulamanın hayat bulduğu atölyede; lale, gül, karanfil, sümbül, servi, rumi, hatayi, penç ve bulut gibi geleneksel Türk süsleme motifleri kullanılıyor. Anadolu'nun zengin kültürünü ve Osmanlı saray estetiğini yansıtan motifler, çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanarak cam sanatına değer katıyor.

ÖZGÜN ESERLER SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel bir sanat dalını yaşatmanın yanında el emeğiyle hazırlanan nitelikli eserleri daha ulaşılabilir hale getirerek sanatseverlerle buluşturuyor.

Büyükşehir bünyesinde üretilen eserler uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor. Bu sayede kültürel mirasın korunmasının yanı sıra üretim ve paylaşım yoluyla yaşatılmasına da katkı sunuluyor.

Atölyede görev yapan sanatçı Sare Ateş, Bursa'nın kültürel mirasını cama nakşettiklerini söyledi. Eserlerin desen tasarımından fırınlamaya kadar birçok süreçten geçtiğini belirten Ateş, 'Türk cam sanatı, sabır, ustalık ve incelik ister. Bu önemli değerimizi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaşatıyor olmaktan gurur duyuyoruz' diye konuştu.