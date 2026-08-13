ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Gürlek'e, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Görüşmede Trabzon'un devam eden yatırımları, kentin turizm potansiyeli, ulaşım ve şehircilik çalışmaları ile adalet hizmetlerine ilişkin konular ele alındı.

TRABZON ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ BİR ARADA BARINDIRAN ŞEHİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon, kadim tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğal güzellikleriyle ve sporuyla çok önemli özellikleri bir arada barındıran bir şehir. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren hem hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek hem de gelişen turizm potansiyelini daha ileriye taşımak için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle turizm yatırımlarımızı çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan bölgesel gelişmelere ve savaşlara rağmen yabancı ziyaretçi sayımızdaki artış, Trabzon'un turizmdeki gücünü ortaya koyuyor. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 447 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu hareketliliğin şehir ekonomimize önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de turizmi sürdürülebilir kılmak, farklı pazarlara açılmak ve şehrimizin sahip olduğu potansiyeli daha güçlü şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

TÜM KURUMLARIMIZLA KOORDİNASYON İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Genç, Trabzon'un yalnızca turizm açısından değil, spor, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında da bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, 'Şehrimizin sahip olduğu bu çok yönlü potansiyeli geliştirmek için merkezi hükümetimizle, milletvekillerimizle, valiliğimizle ve il teşkilatımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Trabzon'un önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şehir olması için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GENÇ'TEN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Genç'ten bilgi alan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Trabzon'un gelişimine katkı sağlayacak yatırımların ve özellikle adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.