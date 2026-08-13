Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonun ilk aşamasında 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen operasyonun merkezinde, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen dini yapılanmanın lideri olarak tanınan Alihan Kuriş bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulandı.

48 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık soruşturması kapsamında 48 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun ilk saatlerinde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bazı haber kaynaklarında ise gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 49 olarak yer aldı. Sayıya ilişkin farklılığın soruşturmanın ilk aşamasındaki güncellemelerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kesin sayı, Başsavcılığın resmi açıklamasıyla netleşecek.

123 ADRESE BASKIN

Operasyonun yalnızca şahıslarla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında:

17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 43 adreste arama gerçekleştirildi.

arama gerçekleştirildi. 33 şirkete ait 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemi uygulandı.

arama ve el koyma işlemi uygulandı. Toplamda 123 adreste işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonun kapsamı, soruşturmanın yalnızca örgütsel yapılanmayla değil, aynı zamanda mali ilişkiler ve şirketler ağıyla bağlantılı olarak yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ İDDİALAR VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere çeşitli ağır suçlamalar yöneltildiği bildiriliyor.

İsnatlar arasında;

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

gibi suçlamalar bulunuyor.

Buradaki suçlamaların henüz iddia ve soruşturma aşamasında olduğu, şüphelilerin hukuken kesinleşmiş bir mahkûmiyetinin bulunmadığı özellikle vurgulanmalı.

ŞİRKETLER DE MERCEK ALTINDA

Operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri de şirketler.

Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemi yapılması, savcılığın yapının ekonomik faaliyetlerini de mercek altına aldığını gösteriyor.

Bazı haberlerde soruşturma kapsamında şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atanmasına yönelik kararlar bulunduğu da aktarıldı. Ancak bu konudaki ayrıntıların resmi makamlar tarafından açıklanması bekleniyor.

ALİHAN KURİŞ OPERASYONUN MERKEZİNDE

Operasyonun en dikkat çekici ismi ise Alihan Kuriş oldu.

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri olarak tanınan Kuriş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kuriş'in gözaltına alınması, operasyonun sıradan bir mali soruşturmanın ötesinde, yapılanmanın yönetim kademesine yönelik geniş kapsamlı bir adım olduğunu ortaya koydu.

“CEMAAT” TARTIŞMASINDAN “SUÇ ÖRGÜTÜ” SORUŞTURMASINA

Operasyonun en önemli boyutlarından biri de soruşturmanın hukuki niteliği.

Yargı makamlarının soruşturmayı “çıkar amaçlı suç örgütü” iddiası üzerinden yürüttüğü aktarılıyor. Bu durum, kamuoyunda uzun yıllardır dini yapılanma olarak tartışılan Süleymancılar hakkında yürütülen soruşturmanın ekonomik ve örgütsel boyutunun ne kadar genişlediğini gösteriyor.

Ancak burada kritik nokta şu:

Bir yapılanma hakkında soruşturma açılması veya gözaltı kararı verilmesi, o yapı ya da kişiler hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Nihai hukuki değerlendirme, soruşturma ve yargılama sürecinin sonunda ortaya çıkacak.

OPERASYONUN PERDE ARKASINDA NE VAR?

17 ili ve 123 adresi kapsayan operasyonun ardından şimdi gözler soruşturmanın mali boyutuna çevrildi.

Şirketlerin para hareketleri, ticari işlemler, vergi kayıtları, mal varlıkları ve yapılanmayla bağlantılı olduğu iddia edilen ekonomik ilişkiler soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Özellikle çok sayıda şirket adresinde aynı anda arama ve el koyma işlemi yapılması, savcılığın şahıslar ile şirketler arasındaki bağlantıları birlikte incelediğine işaret ediyor.

TÜRKİYE GÜNDEMİNİ SARSAN OPERASYON

Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik 17 ilde gerçekleştirilen operasyon, yalnızca gözaltılar nedeniyle değil, şüpheliler, şirketler ve mal varlıklarını aynı anda hedef alan kapsamı nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturdu.

Operasyonun ilerleyen saatlerinde yeni gözaltılar, el koyma kararları ve soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Şimdi kritik soru şu:

123 adreste yapılan aramalarda ne bulundu ve soruşturmanın ekonomik boyutundan hangi isimler çıkacak?

Türkiye, önümüzdeki günlerde bu soruların yanıtını bekleyecek.