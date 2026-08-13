ANTALYA (İGFA) - Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosunda yer alan Yaren Çalışkan, Nüa Buzlutepe, Nisa Halıcı, Sulbiye Ceren Yılmaz, Kıvılcım Dora Badem, Simge Korkmaz, Selin Buse Yazıcı, Yağmur Aydın, Ece Tan, Asya Özdemir ve Simge Öztürk ile sözleşme imzaladı.

Genç ve dinamik bir kadro kurduklarını belirten Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, 'Yeni sezonda Muratpaşa'nın Sultanları, Antalya'yı başarıyla temsil edecekler. Bu gençlerle büyük başarılara imza atacağız' dedi.

Kadrosunu büyük ölçüde genç ve dinamik oyunculardan oluşturan Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek.

Muratpaşa'nın Sultanları, hem ligde başarılı sonuçlara imza atmayı hem de yeni sezonda ortaya koyacağı performansla Muratpaşa'yı ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.