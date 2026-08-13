Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanındaki çalışmalarını sürdürürken vatandaşı ve esnafı koruma odaklı denetimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda çevre kirliliğine sebep olan bir firmaya 900 bin TL, Hal Kayıt Sistemi'ne bildirimde bulunmadan satış yapan şahsa ise 17 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, kentin huzur ve konforunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 109 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Ulaşımdan yol yapım ve bakımına, çevre denetimlerinden işletmelere kadar kentin her alanında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, encümen kararlarıyla da kamu düzeni, ulaşım güvenliği ve çevrenin korunmasına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Artan nüfusla birlikte toplu ulaşımda ilklere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 94 toplu taşıma aracına toplam 348 bin 270 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu cezalar, encümen toplantısında onaylandı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE GEÇİT YOK

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı da imalat ve yapım çalışmaları sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, İzmit Gülbahçe Kadriye Mahallesi ile Mecidiye Mahallesi'nde çalışma yapan özel bir firmanın, çalışmalar sırasında ortaya çıkan malzemeleri gelişigüzel şekilde yola ve ormanlık alana bıraktığı tespit edildi. Çevre kirliliğine neden olan firmaya toplam 900 bin TL idari yaptırım uygulanması encümen tarafından onaylandı.

ESNAFI KORUYAN DENETİM

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü de hal giriş ve çıkışlarını titizlikle denetleyerek esnafı haksız kazanca karşı korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan toptan satış yaptığı tespit edilen bir kişiye uygulanan 17 bin 500 TL idari para cezası encümen toplantısında onaylandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, encümen kararlarıyla kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, çevrenin korunması ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.