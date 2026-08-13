İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden inşa edilen Kültürpark Göl Gazinosu, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne uzanan hatıraları hala canlı tutuyor. Yaklaşık bir yıl önce yeniden kapılarını açan simge yapı, kültür ve sanatın buluşma noktası olmayı sürdürürken, gelecekte İzmir Mutfak Müzesi olarak da hizmet verecek.

İZMİR (İGFA) - Kültürpark'ın hikayesi, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında İzmir'in yeniden ayağa kalkma süreciyle başladı. Büyük İzmir Yangını'nın ardından oluşturulan yeşil alan, zamanla uluslararası fuarların, kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline geldi.

Bu dönüşümün simgelerinden Göl Gazinosu da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce özgün kimliği korunarak yeniden kente kazandırıldı. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Ayşegül Güngören, İzmir'in kozmopolit yapısının eğlence kültürünü beslediğini, Cumhuriyet döneminde ise bu kültürün çağdaş bir anlayışla yeniden şekillendiğini belirterek, Kültürpark'ın uluslararası kültürel buluşmaların merkezi, Göl Gazinosu'nun da bu sosyal yaşamın simge mekanlarından biri olduğunu söyledi.

İZMİRLİLERİN ORTAK ANILARININ BULUŞMA NOKTASI

1937 yılında oluşturulan yapay gölden adını alan Göl Gazinosu, özellikle 1950'li yıllardan itibaren Ada Gazinosu ile birlikte İzmir'in en önemli eğlence mekânlarından biri haline geldi.

İlk yıllarda batı müziği konserleri ve bale gösterilerine ev sahipliği yapan yapı, ilerleyen süreçte Türk sanat müziği konserleriyle de kentin kültür yaşamında özel bir yer edindi.

Yıllar boyunca fuar akşamlarından düğünlere, konserlerden özel kutlamalara kadar sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan Göl Gazinosu, kuşakları aynı anılarda buluşturan ortak bir yaşam alanına dönüştü. Ayşegül Güngören, Göl Gazinosu denildiğinde bugün hâlâ birçok sanatçının ve binlerce İzmirlinin anılarının canlandığını belirterek, yapının yaşayan bir kültür mirası olduğuna dikkat çekti.

'ESKİ FOTOĞRAFLARLA AYNI DUYGUYU YAŞATMASINI İSTEDİK'

Restorasyon çalışmalarında yapının özgün kimliğinin korunmasına önem verildiğini belirten Güngören, Kültürpark'taki tarihî yapılarda olduğu gibi Göl Gazinosu'nda da Koruma Kurulu kararları doğrultusunda hareket edildiğini ifade etti. Güngören, 'Eski İzmir fotoğraflarıyla bugünkü görüntünün yan yana getirildiğinde aynı hissi verebilmek bizim için en büyük başarı. Her İzmirlinin çocukluğundan, gençliğinden ya da hayatının bir döneminden Göl Gazinosu'yla ilgili mutlaka bir düğün ya da konser anısı vardır. Bu mekanın o anıları yeniden hatırlatması insana büyük mutluluk veriyor' diye konuştu. Kültürpark'ta sürdürülen yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları sayesinde yapının geçmişteki doğal atmosferinin yeniden güçlendiğini belirten Güngören, Göl Gazinosu'nun görselliği, su öğesi, nostaljik kimliği ve yeni işlevleriyle ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği yaşayan bir mekâna dönüştüğünü ifade etti.