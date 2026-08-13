İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir'de faaliyet gösteren farklı meslek odalarının temsilcileriyle ruhsat başvuruları ve süreçleri, imar sorunları, işgaliye ve zabıta uygulamaları ile atık yönetimi başta olmak üzere esnafı doğrudan ilgilendiren konuların ele alındığı koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Sorunları birlikte konuşmak, sahadaki talepleri dinlemek ve çözüm yollarını birlikte geliştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Kınay, Karabağlar'ı da bu anlayışla yönettiklerini söyledi.

Başkan Kınay, 'Hepimiz yasalara uyacak ve her çalışmada hukuku rehber alacağız. Çatışmayı değil, birlikte çalışmayı öğrenmek zorundayız. Biz bu süreci esnafımıza rağmen değil, esnafımızla birlikte yürüteceğiz. İlçemizde kaçak ve kayıt dışı değil, denetlenebilir ve takip edilebilir bir sistem oluşturalım' diye konuştu.

YASA VE MEVZUATLAR REHBERİMİZ

Belediye tarafından yapılan her işlemin yasa ve mevzuatlara göre yürütüldüğünü, denetimlerde önceliklerinin ceza yazmak olmadığını vurgulayan Başkan Kınay, iş yeri kiralamadan, faaliyete başlamadan veya mevcut iş yerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce belediyeye danışılması çağrısında bulundu.

Başkan Kınay, 'Önce anlatıyoruz, uyarıyoruz, çözüm için zaman tanıyoruz. Ancak sorun devam ettiğinde yasaların gereğini yapmak zorundayız. Bu yüzden ne yapacaksanız önce bize sorun. Size neyin yapılabileceğini, neyin yapılamayacağını ve nasıl yapılabileceğini anlatalım. Sonradan ceza ve mağduriyet yaşanmasın' diye konuştu.

İŞ TAKİPÇİLERİNE GEÇİT YOK

'Kişiye göre değil, yasaya göre hizmet veriyoruz' mesajı veren Başkan Kınay, belediye adına iş yaptığını veya belediyede iş çözeceğini söyleyen kişilere karşı da uyarıda bulundu.

Başkan Kınay, 'Yasalar gereği ilgili belgeleri tamamlayıp sürecinizi lütfen kendiniz takip edin. Aracılara, iş takipçilerine, belediye adına iş yaptığını yahut belediyede iş çözeceğini söyleyenlere itibar etmeyin. Kurum içinde de yasalara uymayan bir uygulamayla karşılaşmanız halinde bunu belgeleriyle bize bildirin, gerekiyorsa savcılığa bildirin. Bir kişinin yanlışının yükünü hepimiz taşımayalım. Gereğini sonuna kadar yaparız' ifadelerini kullandı.

KARABAĞLAR HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Belediyenin sorumluluğunda olmayan sahipsiz atıkların kuruma yıllık yaklaşık 80 milyon TL ek maliyet oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Kınay, ilgili kurumların, esnafın ve vatandaşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemine değindi.

Başkan Kınay, 'Bu kaynağı yollarımıza, parklarımıza ve ilçemizin diğer ihtiyaçlarına ayırmamız gerekirken sorumluluğumuzda olmayan atıkları toplamak için kullanmak zorunda kalıyoruz. Herkes kendi sorumluluğunu yerine getirdiğinde bu ek maliyet de ortadan kalkacaktır' dedi.

ÖZ KAYNAKLARLA DAHA GÜÇLÜ HİZMET

Karabağlar'ın kentsel dönüşümü, ekonomik gücü ve marka değerini birlikte yükseltmek istediklerini ifade eden Başkan Kınay, belediye çalışmalarının ekonomik koşullar ve artan maliyetlere rağmen sıkı bir mali disiplinle sürdürüldüğünü belirtti.

Araç filosunun öz kaynaklarla güçlendirilerek hizmetlerde dışa bağımlılığın azaltıldığını ifade eden Başkan Kınay, belediyenin ihtiyaçlarının karşılanmasında mümkün olduğunca Karabağlar esnafının tercih edildiğini söyledi.

Kınay, 'Adım adım süreci iyileştireceğiz. Sizlerin önerileri ve desteği bizim için çok kıymetli. Karabağlar'ı hep beraber iyileştirmek, kentsel dönüşümüyle, ekonomisiyle ve marka değeriyle daha güçlü bir noktaya taşımak istiyoruz. Katkı sunan, emek veren herkesin emeğine sağlık' diye konuştu.

ESNAF TALEPLERİNİ DOĞRUDAN AKTARDI

Toplantıda ilçe esnafı ve sektör temsilcileri adına söz alan meslek odalarının temsilcileri de sahada karşılaştıkları sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Ruhsat, imar, işgaliye, denetimler ve atık yönetimi başta olmak üzere farklı konular doğrudan belediyenin ilgili birimlerine aktarıldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü temsilcileri de kendi çalışma alanlarıyla ilgili süreçler hakkında bilgi verdi.

Temsilciler, çalışmaların yasa ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek daha güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı için çözüm süreçlerine katkı sunan esnafa teşekkür etti.

KİMLER KATILDI?

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş'ün kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan yardımcıları, müdürler ve müdürlük temsilcileri de hazır bulundu.

Toplantıya İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile fırıncı, lokantacı, kahveci, berber, kuaför, oto tamircisi, galerici, emlakçı, matbaacı, elektrikçi, tesisatçı, kasap ve farklı sektörleri temsil eden çok sayıda meslek odasının temsilcisi katıldı.