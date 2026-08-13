Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez'in gelişimine katkı sağlayacak önemli altyapı yatırımlarından birini daha hayata geçiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Esentepe ve Kuzey mahallelerinde eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri modern altyapı standartlarına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.



57 BİN METREYİ AŞAN KAPSAMLI ALTYAPI HAMLESİ



İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Esentepe ve Kuzey mahallelerinde toplam 57 bin 56 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı inşa edilecek.

Proje çerçevesinde 25 bin 530 metre içme suyu, 26 bin 460 metre kanalizasyon ve 5 bin 66 metre yağmur suyu hattı yapılarak bölgenin altyapı kapasitesi daha güçlü, daha güvenli ve daha modern bir yapıya kavuşturulacak. Çalışmaların yaz aylarında planlanmasıyla birlikte eğitim döneminde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedeflenirken, imalat süreci etaplar halinde yürütülerek günlük yaşam üzerindeki etkiler en düşük seviyede tutulacak.



PLANLAMA SÜRECİ MUHTARLAR VE ESNAFLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLDÜ



İSU Genel Müdürlüğü, saha çalışmaları başlamadan önce mahalle muhtarlarıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirirken, çalışma güzergâhında faaliyet gösteren esnafları da tek tek bilgilendirdi.

Yapılan planlamalar sayesinde süreç hakkında önceden bilgi paylaşımı sağlanırken, çalışmaların kontrollü ve düzenli şekilde ilerlemesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı esas alan planlama anlayışıyla yürütülen proje kapsamında oluşabilecek geçici aksaklıkların en aza indirilmesi için çalışma programı detaylı şekilde oluşturuldu.



İKİ MAHALLE DAHA GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA KAVUŞACAK



Hayata geçirilen yatırım sayesinde Esentepe ve Kuzey mahalleleri modern şehircilik anlayışına uygun altyapı sistemleriyle buluşacak. Yeni içme suyu şebekesiyle kesintisiz ve güvenli su temini sağlanırken, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çevre sağlığının korunmasına katkı sağlayacak.

İnşa edilecek yağmur suyu hatları ise özellikle yoğun yağışlarda yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayarak su birikintilerinin oluşmasını önleyecek. Böylece iki mahallede hem yaşam kalitesi yükselecek hem de uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir altyapı sistemi oluşturulmuş olacak.



ESENTEPE MAHALLESİ'NDE 31 BİN 933 METRELİK ÇALIŞMA



Projenin Esentepe etabında 15 bin 520 metre içme suyu hattı, 15 bin 145 metre kanalizasyon hattı ve 1.268 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 31 bin 933 metre yeni altyapı imalatı gerçekleştirilecek.

Mahallenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülecek çalışmalarla birlikte altyapı ağı bütüncül bir anlayışla yenilenerek uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde güçlendirilecek.



KUZEY MAHALLESİ'NDE 25 BİN 123 METRELİK ALTYAPI YATIRIMI



Kuzey Mahallesi'nde ise 10 bin 10 metre içme suyu hattı, 11 bin 315 metre kanalizasyon hattı ve 3 bin 798 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 25 bin 123 metre uzunluğunda yeni altyapı imalatı yapılacak.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte mahallenin altyapı sistemi modern standartlara uygun hale getirilerek bölgenin gelişimine uzun yıllar katkı sağlayacak güçlü bir altyapı ağı oluşturulacak.



CAHİT ZARİFOĞLU CADDESİ'NDE TRAFİK PLANLI ŞEKİLDE YÖNETİLECEK



Çalışmalar kapsamında Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde belirli etaplarda kontrollü ve planlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Ulaşımın kesintiye uğramaması için gerekli yönlendirmeler yapılacak, trafik akışı alternatif düzenlemelerle sürdürülecek.

İSU ekipleri, çalışmaları etap etap ilerleterek hem imalat sürecini güvenli şekilde yürütecek hem de vatandaşların ve esnafın günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak.



KÖRFEZ'İN GELECEĞİNE KALICI DEĞER KATACAK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı yatırım, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayacak; Körfez'in büyüyen ve gelişen şehir yapısına uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir altyapı altyapısı oluşturacak.

Modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen proje tamamlandığında Esentepe ve Kuzey mahalleleri daha güvenli, daha sağlıklı ve daha konforlu bir yaşam altyapısına kavuşurken, Körfez'in geleceğine değer katacak önemli bir yatırım daha vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.