Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Türk atçılığının uluslararası arenadaki yükselişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir başarıyla taçlandı.

Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Glacius, Saratoga Hipodromu'nda koşulan Saratoga Derby Stakes Presented by Qatar Racing (G1T) yarışında zafere ulaştı.

Hugo Palmer'ın antrene ettiği, jokey Luis Saez'in bindiği Glacius, yaklaşık 1900 metre çim pistteki mücadeleye 6 numaralı kulvardan başladı. Yarışın ilk metrelerinden itibaren liderliği alan safkan, temposunu son ana kadar korudu.

BAŞTAN SONA LİDERLİK

Son viraja da rakiplerinin önünde giren Glacius, düzlükte West End Kid'in güçlü ataklarına rağmen liderliğini bırakmadı. 1:53.2'lik dereceyle finişe ulaşan Glacius, rakibinin yaklaşık 1,5 boy önünde yarışı tamamladı.

Bu sonuçla kariyerinin ilk Grup 1 zaferini ABD'deki ilk yarışında elde eden Glacius, 412 bin 500 dolarlık birincilik ikramiyesini kazandı. Safkanın kariyer kazancı da 465 bin 410 dolara yükseldi.

Yarışta West End Kid ikinci, bir ay önce Belmont Derby'yi kazanan Title Role üçüncü, favori Remember Mamba ise dördüncü oldu.

FRANSA YERİNE ABD TERCİH EDİLDİ

Glacius'un Saratoga'daki tarihi zaferinin arkasında dikkat çekici bir yarış programı tercihi de bulunuyor. Safkan için başlangıçta Fransa'da 400 bin avro ikramiyeli bir yarış planlanırken, yarışın ödülünün 100 bin avroya düşürülmesinin ardından rota ABD'ye çevrildi. Vefa Aracı'nın yarış menajeri Rob Speers'ın, Glacius'un Saratoga'ya yalnızca derece yapmak için değil, kazanma hedefiyle getirildiğini belirten değerlendirmesi, zaferin ardından anlam kazandı.

SARATOGA'DA AVRUPA'DAN GELEN ŞAMPİYON

Kentucky Derby'ye puan vermeyen Saratoga Derby, buna rağmen ABD'de üç yaşlı çim safkanların en önemli yarışları arasında gösteriliyor.

Glacius, yarışta Belmont Derby galibi Title Role ve aynı yarışta ikinci olan West End Kid gibi güçlü rakipleri geride bırakarak Amerikan çim pistindeki gücünü de kanıtladı.

ARACI'NIN YILLARA YAYILAN VİZYONU

Glacius'un zaferi, yalnızca bir yarış galibiyeti olarak değil, Vefa İbrahim Aracı'nın yıllara yayılan uluslararası yetiştiricilik ve yarışçılık vizyonunun önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Aracı'nın 2011 yılında Native Khan ile Frankel'e karşı 2000 Guineas'ta mücadele etmesi ve ardından Epsom Derby'de yer almasıyla başlayan uluslararası serüven, yıllar içerisinde Avrupa'nın önemli antrenörleriyle yapılan çalışmalar ve kaliteli kısrak-tay yatırımlarıyla devam etti. Royal Ascot'ta Libertango'nun Albany Stakes zaferi ve Glacius'un Hampton Court üçüncülüğünün ardından gelen Saratoga'daki G1 şampiyonluğu, bu uzun soluklu projenin en dikkat çekici başarıları arasında yer aldı.

Glacius'un zaferini daha anlamlı kılan ise safkanın yalnızca Aracı'nın sahibi olduğu bir at değil, aynı zamanda Vefa İbrahim Aracı tarafından yetiştirilmiş olması.

Dünyanın önde gelen yarış merkezlerinden Saratoga'da, kendi yetiştirdiği ve kendi renklerini taşıyan bir safkanla Grup 1 kazanılması, Türk atçılığının uluslararası arenadaki yükselişini simgeleyen tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.