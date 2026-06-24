Mersin Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan 'Tarsus İğne Oyası', Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu.

MERSİN (İGFA) - Kadınların yüz yıllardır annelerinden görerek bugünlere getirdiği ve uzun zamandır yalnızca hobi olarak yapılan Tarsus İğne Oyası, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kadınlar için gelir kapısı haline geldi.

Kadınların mutluluklarının, sevinçlerinin, hüzünlerinin iğne ile hayat bulduğu Tarsus İğne Oyası'nın kökleri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Yörede yetişen nergis, papatya, sümbül, murt çiçeği ve badem gibi bitkiler iğne ve iplikle ilmek ilmek yeniden kadınların ellerinde hayat buluyor.

Ayrıca kadınlar bu motifler ile vermek istedikleri mesajları da büyük bir sabırla işliyor. Yalnızca bir el sanatı değil, aynı zamanda kadınların duygularını yansıttığı özel bir anlatım dili olan iğne oyası, geçmişten aldığı ilhamla geleceğin yenilikçi ürünlerini kadın emeğiyle birleştiriyor.

Sultan II. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer alan İtalyan oryantalist ressam Fausto Zonaro'nun 'Anne Sevgisi' adlı dünyaca ünlü tablosundan esinlenilen 'Anne Sevgisi' motifi de iğne oyası ile yeniden hayat bularak ilgi çekiyor.

Moda ve tasarım alanında da kendine yer bulan iğne oyası, kadın elinin inceliklerini ekonomik değere dönüştürüyor. Bin bir ilmek ile işlenen oyalara hak ettiği değeri vermek için kolları sıvaya Mersin Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersinden Kadın Kooperatifi de iğne oyasının satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. e-Ticaret sitesi üzerinden ürün satışı ile kadınların el emeğini ekonomik kazanca dönüştüren Mersinden Kadın Kooperatifi, ulusal ve uluslararası fuarlar aracılığıyla da ürünlerin tanıtımını yaparak yeni talepleri takip ediyor.