Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üreticilerin ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Alanya'nın Asmaca Mahallesi'ne bağlı Asmaca Yaylası'nda yaşanan içme suyu sorunlarının çözümü için 1700 metre içme suyu borusu hibe edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla destek çalışmalarına devam ediyor.

İçme suyu, sulama ve tarımsal altyapıya yönelik desteklerle kırsal bölgelerin ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor. Son olarak Alanya'da Asmaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir'in mahallenin yaylasında içme suyunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için talep ettiği içme suyu boruları teslim edildi.

1700 METRE 90'LIK İÇME SUYU HİBE EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen 1700 metre uzunluğundaki 90'lık içme suyu boruları, kamyonlarla Asmaca Yaylası'na ulaştırıldı.

Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Akdağ eteklerinde bulunan yaylada borular iş makineleri yardımıyla indirildi ve Asmaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir'e teslim edildi.

YAYLANIN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANDI

İçme suyu hattında yaşanan arızaların giderilmesi ve hattın bulunmadığı bölgelere su ulaştırılması amacıyla kullanılacak borular için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Asmaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir, 'Yaylamızda içme suyu hattımızda sorunlar yaşanıyordu. Arızalanan noktaların yanı sıra hattın olmadığı yerlere bu hortumları kullanacağız. Bu sıkıntımızı çözen ve talebimizi yerine getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir ve ekine teşekkür ediyorum ' dedi.