Türkiye iki gün üst üste gelen acı haberlerle sarsıldı. Dün 6 askerimizin şehit haberi ile yasa boğulan Türkiye bu gün gelen 6 şehit haberiyle kara bir gün yaşadı. Türk Halkı ve Şehit Ailelerine Başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun.

Dün gece ve bu akşam gelen haberler tüm ülkeyi kahretti. Dün 6 bugün 6 olmak üzere 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Hain terör örgütüne yapılan saldırılar ise misliyle devam ediyor. Tüm Türkiye'yi üzen haberlerin ardından İYİ Parti, Milli Yas ilan edilmesi için çağrıda buldu.

İki günde 12 şehit... MSB'den kahreden açıklama

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı dün 6 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bugün bir üs bölgesine yapılan sızma girişiminde 6 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında 13 teröristin de öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.”

ERDOĞAN “KİRALIK KATİL SÜRÜLERİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıların ardından sert bir açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında “kiralık katil sürüleri” ifadesini kullanırken PKK’lı teröristlerin arkalarındaki desteğe dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında özetle şunlara dikkat çekti:

“Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun.

Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.

Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin”

SOYLU’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

AK Parti İstanbul Milletvekili, İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu da saldırıların ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Acımız büyük Amerika’dan, kongresinden terör örgütüne yaptıkları yardım gibi bir de şehitlerimiz için başsağlığı bekliyoruz. Nasılsa Gazze’de oynadıkları gibi tiyatrolarını oynuyorlar. Türkiye eski Türkiye değil! 15 Temmuz’u “Hatırlatıyoruz” Başımız sağolsun…”