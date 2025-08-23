Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 2025 tarihli değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yaz havası etkisini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu gökyüzü beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtiyor. Özellikle iç ve güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.