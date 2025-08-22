Bunlar da ilginizi çekebilir

İşveren heyeti, konuyu çözüme kavuşturmak için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Memur-Sen ise Hakem Kurulu’na gitmeme kararı aldığını açıkladı.

Kamu Görevlileri Sendikaları ile hükümet arasındaki toplu sözleşme sürecinde, hizmet kollarına ilişkin maddelerde uzlaşma sağlanırken, oransal zam konusunda anlaşma sağlanamadı.

Memur zammı görüşmelerinde hizmet kollarında anlaşma sağlanırken, oransal zam konusunda uzlaşı çıkmadı. İşveren heyeti, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Memur-Sen ise başvuru yapmama kararı aldı. ANKARA (İGFA) - Memur zammı görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

