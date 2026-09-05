Türkiye, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam saat 20.00'da oynanacak derbi maçına kilitlendi. İşte muhtemel 11'ler:

İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig'deki derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Beinsports'da canlı yayınlanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi ise Polonya'dan Tomasz Kwiatkowski oldu. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Marco Asensio sahada yer almazken, Beşiktaş takımı eksiksiz sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

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FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi

BEŞİKTAŞ: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

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