İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) spor tesislerine yönelik yatırımları ve hizmet kapasitesi her geçen gün artıyor. Bağcılar'da bölgenin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha İstanbullulara kazandırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Esenler ve Güngören ilçelerinin kesişim noktasında yer alan Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Kompleksi törenle İstanbulluların hizmetine açıldı. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB'nin üst yönetimi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediyesi Başkanvekili Yüksel Can, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, çok sayıda spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan bir konuşma yaptı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in kesişim merkezinde hizmete açılan Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Kompleksi açılışında, 'Kompleksimiz bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzumuz, eğitim havuzumuz, tenis kortumuz ve padel kortlarımızla yılda yaklaşık 45 bin hemşehrimize tam 600 bin seans spor hizmeti sunacağız. Bölgemizdeki 118 bin çocuğumuza ulaşacağız. Tesisimiz, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun resmi yarışlarına ev sahipliği yapacak ve 2027 Avrupa Oyunları için milli sporcularımızın hazırlık üssü olacak.' dedi.