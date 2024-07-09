Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Mudanya İlçe Başkanlığı Binası düzenlenen törenle açıldı.

YOLCU TV HABER / BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Partisi (TEP ) Mudanya İlçe Başkanlığı Binasının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene TEP Genel Başkanı Oktay Akçin, TEP Bursa İl Başkanlığı Sekreteri Ülfet Hayman, Mudanya İlçe Başkanı Bülent Üzmez, Osmangazi İlçe Başkanı Müberra Özdemir’in yanı sıra siyasi partiler temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Katılımın ve ilginin yoğun olduğu törende konuşan TEP Genel Başkanı Oktay Akçin, partinin kuruluş öyküsüne ilişkin açıklamalarda bulunarak; Milli Mücadele için büyük öneme sahip olan Mudanya’da ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN PARTİSİYİZ”

AK Parti’nin emeklilerin haklarını görmezden gelmesinin TEP’in kuruluş amacına doğrudan etki ettiğine dikkat çeken Oktay Akçin, Emeklilerin haklarına ve ülkenin geleceğine ilişkin sanal ortamda başlayan iletişim ve görüşmeleriyle de partinin temellerinin atıldığını belirterek;

“TEP olarak emeklilerimizin, işçi ve emekçilerimizin haklarının savunmak için en doğru yolun Meclis olduğunu düşündük ve partimizi kurduk. Türk siyasi hayatında ve dünyada tüzel kişilik kazanmış tek emekliler partisiyiz. Biz birikimlerimizi, tecrübelerimizi ülkemizin geleceği ve evlatlarımızın yarınlarına giden yoldaki çakıl taşlarını temizlemek için yola çıktık. Amacımız, çocuklarımızın gelecek kaygısı gütmeyecek bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek. Nitekim yerel seçimlerde gösterdiğimiz etki iktidar partisinin oylarını düşürdü. Burada iki faktör çok önemli. Hakları gasp edilen emekliler ve yarınlara dair umudu kalmayan gençlerimiz. Türkiye’nin düzlüğe çıkması için sürdürülebilir eğitim, tarım ve hayvancılık politikalarının hazırlanmasının şart olduğu gibi güçlü bir hukuk sisteminin varlığını da olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Bu bağlamda Çalıştaylar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’yi emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

TEP Genel Başkanı Oktay Akçin’in ardından söz alan Bursa İl sekreteri Ülfet Hayman ise emeklilerin haklarını almaları için örgütlenmenin önemine değindi.

Mudanya İlçe Başkanı Bülent Üzmez da partililere seslenerek, emeklilerin yaşadıkları sorunları anlatarak parlamentoda mutlaka temsil edilmesi gerektiğini altını çizdi.

Osmangazi İlçe Başkanı Müberra Özdemir ise, kadınların siyasette söz ve karar sahibi olmaları için yönetimlerde görev ve sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

Tören, yapılan konuşmalarından arından kurdele kesimiyle sona erdi.