Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, cari açığın yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamanın altında seyrettiğini ve işsizlik oranının yüzde 8 ile son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Türkiye, OECD’de en hızlı büyüyen ikinci, G20’de dördüncü ülke oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ikinci çeyrek ekonomik verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisi, 2020’de yüzde 1,8, 2021’de yüzde 11,8, 2022’de yüzde 5,4, 2023’te yüzde 5, 2024’te yüzde 3,3 büyüdü. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2,3 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 4,8’e yükseldi. Yılın ilk yarısında büyüme yüzde 3,6 oldu.

Türkiye ekonomisi, yüzde 4,8’lik büyüme oranıyla 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Yıllıklandırılmış GSYH, 1 trilyon 474 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Türkiye, bu performansla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci, G20’de ise dördüncü ülke oldu.

Mal ve hizmet ihracatı büyümeye 0,4 puan, yatırımlar ise yüzde 8,8 artışla 2,2 puan katkı sağladı. Cari işlemler açığının GSYH’ye oranı yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamanın (yüzde 3,5) altında seyretti.

Bakan Bolat, enflasyonun düştüğünü, işsizlik oranının yüzde 8 ile son 27 ayda tek haneli kaldığını ve 2005-2025 arası en düşük seviyesine ulaştığını belirterek, 390 milyar dolarlık ihracat hedefini aşarak büyümeyi sürdüreceklerini kaydetti.