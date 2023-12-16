Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, dünyanın ilk insansız su üstü deniz aracı ve insansız hava aracı ortak operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz yakınlarında yapılan müşterek operasyonda, 22 metre uzunluğundaki hedef gemisi ilk olarak Bayraktar TB2 dron ile tespit edildi, daha sonra bilgiler 8 adet Albatros İDA’dan oluşan gemi grubuna iletildi. İDA’lardan biri daha sonra hedef gemiyi batırdı.

Dünyanın dört bir yanından ülkeler, İHA-İDA iş birliğine yönelik donanım ve teknoloji Ar-Ge’sine yatırım yapıyor.

Türkiye, bu alanda Baykar firmasının geliştirdiği Bayraktar TB2 insansız hava aracını ve Aselsan firmasının geliştirdiği Albatros İDA’sını kullandı.

TB2 SİHA’ları 300 kilometre iletişim menziline sahip. Albatros da radyo frekanslı iletişim sistemi, dar bant uydu iletişim sistemi ve 4.5G/LTE iletişim sistemi ile donatılmış durumda.

Otonom kontrol yetenekleri ile TB2’ler güvenli ve otonom uçuş operasyonları gerçekleştirebilirken, Albatros ile birlikte faaliyet gösterebiliyor.