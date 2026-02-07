Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, dünyanın en prestijli turizm organizasyonlarından biri olan 29. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na üyeleriyle birlikte katılım sağlayarak bölge turizmi için stratejik temaslarda bulundu.

MEHMET AYTAÇ

EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO), üyeleri ve üye çalışanlarından oluşan geniş bir heyetle İstanbul'da düzenlenen 29. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında gösterilen bu dev organizasyonda Keşan heyeti, sektördeki yenilikleri yerinde inceledi.

DİJİTAL TURİZM VE YENİ NESİL HİZMETLER İNCELENDİ

Fuar süresince Keşan TSO heyeti, turizm sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Teknolojik Takip: Sektördeki güncel teknoloji ve sistemler yakından incelendi.

Dijitalleşme: Dijitalleşen turizm dünyasındaki yeni nesil hizmet anlayışları gözlemlendi.

Sürdürülebilirlik: Geleceğin turizm trendi olan sürdürülebilir turizm uygulamaları hakkında bilgi sahibi olundu.

'BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Keşan TSO tarafından yapılan açıklamada, bölgenin ekonomik ve sektörel gelişimine katkı sağlayacak her platformda aktif rol alma kararlılığı vurgulandı. Oda yönetimi, 'Geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yanında yer alarak bölgesel kalkınmaya destek olmayı sürdüreceğiz' mesajını paylaştı.