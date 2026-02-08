Kayseri Şeker'de Şubat ayı Yönetim Kurulu toplantısında görev değişimi yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Hurşit Dede'nin yerine, yönetim kurulunun kararıyla Harun Halıcı atandı.

KAYSERİ (İGFA) - Yeni başkan Harun Halıcı, daha önce iki dönem Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halıcı, halen Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürütüyor. Aynı zamanda çiftçilik faaliyetlerini sürdüren Halıcı, sektörün içinden gelen bir isim olarak dikkat çekiyor.

Yeni yönetim kurulu başkanı Harun Halıcı'nın, tecrübesi ve sahadaki birikimiyle şirketin hedeflerine katkı sunması öngörülüyor.