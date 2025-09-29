Bunlar da ilginizi çekebilir

Tatbikatta; mağara ve tünel operasyonları, meskûn mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyonu, özel keşif harekâtı eğitmleri icra edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, iki ülke özel kuvvetleri ortak eğitimlerle yeteneklerini pekiştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 15-24 Eylül 2025’te Ankara’da ev sahipliğinde düzenlenen ve başarıyla tamamlanan Türkiye-Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025’e ilişkin görüntüleri paylaştı. ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Bulgaristan arasında stratejik iş birliğini güçlendiren Özel Kuvvetler Eğitimi-2025’in 15-24 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

