Sivas Belediyesi ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği iş birliğinde “Belediyeler ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi” konulu çalıştay düzenlendi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesinin ev sahipliğinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu ve Ramazan Baker, Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu ve yönetimi, Eski Belediye Başkanları, ilimizde görev yapan Sivil Toplum Kuruluşu ve Derneklerin Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin, belediye hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Özturan; “Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz halkımıza hizmet veren kamu kurumlarıdır. Diğer yandan Türkiye’de 225 bini aşkın Sivil Toplum Örgütü bulunmaktadır. Bunlardan 125 bin tanesi dernek statüsünde görev yaparken içerisinde 40 bin derneğimiz meslek statüsündeki kurumlarımız,25 bin civarında da dini derneklerimiz vardır. Dernekler ve sivil toplum kuruluşları kamu yararını gözeterek yapmış olduğu hizmetlerinde belediyelerle ortak payda da buluşmalı ve ortak projelere imza atabilmelilerdir.” dedi.

Belediyeler ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni eden Sivil Toplum İlişkiler İl Müdürü Ahmet Başkal, ev sahipliği nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu; “Katılımcı demokrasi yaklaşımının en temel bileşeni, olmazsa olması Sivil Toplum Kuruluşlardır. Eğer bir yerde demokrasiden söz etmek istiyorsak, orada toplumun tüm kesimlerinin söz ve taleplerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu anlamda Belediyelerimiz Seçimle iş başına gelmiş ve halkımızın talep ve isteklerini yerine getirmeye çalışan kurumlarımızdır. Kendi başına Belediyeler bir Hükümet gibi hizmet eder vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarlar. Diğer tarafta da gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşlarımız vardır. STK’larda gönüllü olarak bulunduğu şehre ve insanlarına hizmet üreten kuruluşlarımızdır. Bu durum adete bir kuşun 2 kanadına benzetiyorum ben. Dolayısıyla Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları yakın çalışmaları birbirlerini desteklemeleri gerekli ki ikisinin enerjisinden ortaya büyük bir sinerji oluşsun. Ve bunun sonunda da 2 kuruluşta kendi kapasitelerinin çok üzerinde imkanlara kavuşurlar ve o imkanlara daha güzel daha kaliteli hizmetler üretebilirler. Ben bu anlamda bu iki kurumu çok önemsiyorum ve uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Diğer yandan bu toplantının yapılmasında bizlere ev sahipliği yapan Sivas Belediye Başkanımız Dr. Adem Uzun ve ekibine de ayrıyeten çok teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu ise; “Malumunuz olduğu üzere belediyeler, halkın doğrudan hizmet aldığı en temel birimlerdir. Belediyelerin hizmet üretebilme kabiliyetleri, paydaşlarıyla olan iletişim seviyeleriyle doğru orantılıdır. Bu açıdan bakıldığında Sivil Toplum Kuruluşları bizler açısından en önemli paydaşlarımızdan biridir. Çünkü sizler toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri olmanızın yanı sıra sorunları bizzat yaşayan ve çözüm yollarını bilen tüzel yapılarsınız.” dedi.

“Sivas Belediyesi olarak, toplumsal ihtiyaçlara daha hızlı, etkili ve kalıcı çözümler üretme noktasında sizlerin rolünü her zaman çok değerli görüyoruz.” Diyen Uslu; “Şehrimizin gelişimine katkı sunan, sosyal projelerden çevreye, kültürden eğitime kadar her alanda aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Sizlerle olan iş birliğimiz sadece bugünü değil, aynı zamanda yarının güçlü ve sürdürülebilir şehirlerini inşa etmek adına da hayati önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu; “Bugün burada, sizlerin fikir ve katkılarıyla hem Sivas özelinde hem de Türkiye genelinde sivil toplum ve belediyeler arasında daha sağlam temellere dayanan, daha etkili ve kapsayıcı projelerin temellerini atacağız. Ortak hedefimiz, daha yaşanabilir bir şehir, daha adil bir toplum ve geleceğe umutla bakan bir Türkiye yaratmaktır.” diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu’ya günün anısına plaket takdim etti.

Program konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.