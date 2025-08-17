Türkiye, 2025 yazında yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgârların tetiklediği orman yangınlarıyla boğuşuyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınların yüzde 57’sinin orman dışı alanlardan başladığını belirterek, anız yakma, sigara izmariti ve araç kaynaklı yangınlara karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, Akdeniz iklim kuşağındaki diğer ülkeler gibi 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1 Ocak-17 Ağustos 2025 arasında ülkede 2 bin 239 orman, 2 bin 992 orman dışı yangın olmak üzere toplam 5 bin 231 yangın çıktı. Bu yangınlarda 64 bin 500 hektar alan zarar gördü. Avrupa’da ise aynı dönemde 440 bin hektar alan yangınlardan etkilendi.

“YANGINLARIN YÜZDE 57’Sİ ORMAN DIŞI ALANLARDA BAŞLADI”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınların yüzde 57’sinin tarım arazileri, makilikler, yol kenarları ve kırsal yerleşimlerde başladığını vurguladı.

Yangınların rüzgâr ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle ormanlara sıçradığını belirten Karacabey, "Anız yakma, tarla temizliğinde kullanılan ateş ve dikkatsizce bırakılan cam parçaları büyük tehlike yaratıyor. Bir kıvılcım, hem ekili alanları hem ormanları yok edebilir” dedi. Karacabey, son dönemde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin yangınları tetiklediğine dikkat çekerek, otoyol ve tali yollarda atılan izmaritlerin yangınların önemli bir nedeni olduğunu kaydetti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: “DİKKATLİ OLUN, 112’Yİ ARAYIN”

Karacabey, orman ve orman dışı alanlarda ateş yakılmaması, şüpheli dumanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi ve yangın söndürme çalışmalarına engel olunmaması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızdan en yüksek hassasiyeti bekliyoruz. Birlikte hareket edersek yangınların yıkıcı etkisini azaltabiliriz” dedi.