Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle 20-22 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'nın bildiri kitabı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca YADEG projesi kapsamında düzenlenen "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı", Türk Dil Kurumu iş birliğiyle 20-22 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti. Konferansa ülkenin farklı üniversitelerinden akademisyenler, eğitim camiasının çeşitli kademelerinden öğretmen ve öğrenciler katıldı; üç gün süren programda bildirilerin yanı sıra paneller, atölyeler ve poster sunumları da yapıldı.

Konferansa gönderilen yüzlerce başvuru, farklı üniversitelerden alan uzmanlarının yer aldığı Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, konferansa katılan akademisyen ve öğretmenlerin kaleme aldığı 75 bildirinin tam metnini içeren bildiri kitabı hazırlandı.

Millî kültür ve değerler edinimi bağlamında düzenlenen konferansta, dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm üreten, somut olarak ölçülebilir değişim yaratan ve bilimsel temellere dayanan özgün çalışmalar ön plana çıkarıldı.

Hazırlanan bildiri kitabı, dil eğitimine yönelik özgün çalışmaları görünür kılmak ve öğretmenlere rehberlik etmek amacıyla tüm eğitim paydaşlarının ve kamuoyunun istifadesine sunuldu.

Birinci cildine ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ İkinci cilde ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ