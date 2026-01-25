Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye, 109 üniversiteyle temsil edilirken, 15 üniversite ilk 1000'e, 4 üniversite ise ilk 500'e girmeyi başardı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sonuçların Türk yükseköğretiminin istikrarlı yükselişini ortaya koyduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, THE 2026 sıralamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde sıralamaya giren 2 bin 191 üniversite arasında Türkiye'nin 109 üniversiteyle güçlü bir görünürlük elde ettiğini vurguladı.

Özvar, uluslararası yükseköğretimde rekabetin artık yalnızca genel sıralamalardaki yerle değil, belirli akademik alanlarda ortaya konulan araştırma derinliği, yayın kalitesi ve uluslararası etkiyle şekillendiğine dikkat çekti. Alan bazlı sıralama sonuçlarını da değerlendiren Özvar, Türkiye'nin özellikle eğitim bilimleri, mühendislik, tıp ve sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda istikrarlı bir yükseliş sergilediğini belirtti. Bu başarının, uzun vadeli planlama ve kurumsal birikimin somut bir sonucu olduğunu ifade etti.

HEDEF: İLK 100'DE KALICI TEMSİL

YÖK Başkanı Özvar, hedeflerinin daha fazla Türk üniversitesini üst bantlara taşımak olduğunu belirterek, 'Özellikle ilk 100 sıralamalarında Türk üniversitelerinin kalıcı biçimde yer almasını sağlamayı amaçlıyoruz' dedi. Ancak asıl hedefin sıralamalarda yer almanın ötesinde olduğunu vurgulayan Özvar, araştırma kalitesi ve akademik etkisi yüksek, sürdürülebilir başarı üreten üniversiteler oluşturmanın öncelik olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Erol Özvar, THE 2026 sıralamalarında yer alan üniversiteleri tebrik ederek, 'Her geçen gün daha da güçlenen Türk yükseköğretimi için birlikte çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.