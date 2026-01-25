Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen 'Yarı Yıl Tatili Film Kulübü'nde çocuklar, film yapım sürecini öğrenerek sinema ekipmanlarını uygulamalı olarak tanıdı. 9-11 yaş grubuna yönelik ilk atölye Uğur Mumcu KSM'de yoğun ilgiyle tamamlanırken, 12-14 yaş grubuna özel ücretsiz ikinci atölye 28-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - Atölyede çocuklar, film yapım sürecine dair temel bilgiler edinirken, stop-motion film yapımının temellerini öğrenme, ses ve görüntü ekipmanlarını kullanma fırsatı buldu. Ara tatilde hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştı.

İlk etapta 9-10-11 yaş grubuna yönelik olarak ücretsiz düzenlenen atölye, üç gün boyunca BBFO Atölye, Büyükpark içindeki Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sinema meraklısı çocuklar, ekip çalışmasıyla kendi kısa film denemelerini yaparak yaratıcı üretimin keyfini yaşadı.

SIRADA 12-14 YAŞ GRUBU VAR

İki farklı yaş grubuna özel olarak planlanan atölyenin ikincisi ise 12-13-14 yaş grubu için 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde, yine 14.00 - 16.30 saatleri arasında BBFO Atölye, aynı yerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak,'Bornova'yı sadece yaşayan değil, üreten bir kent haline getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü destekleyen, onları sanatla ve özellikle sinemayla buluşturan bu tür çalışmalar çok kıymetli. BBFO aracılığıyla çocuklarımızın erken yaşta yaratıcı üretimle tanışmasını, kendilerini ifade edebilecekleri alanlar bulmasını önemsiyoruz.' diye konuştu.