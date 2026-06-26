Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Efsane aktör İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada, ileri evre akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören İnanır'ın, 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ileri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır'ın kanserin neden olduğu solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle 13 Mayıs 2026 tarihinde hastaneye yatırıldığı, solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının sağlık durumunun akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle ağır seyrettiğini açıkladı. Tedavi süreci boyunca yoğun bakımda takip edilen İnanır'ın 26 Haziran 2026 tarihinde saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yıldız oyuncunun ölüm haberi sonrası anma mesajları paylaşılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında, 'Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise efsane aktörün pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Yeşilçam'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, kariyeri boyunca rol aldığı çok sayıda filmle Türk sinemasına damga vurmuş, canlandırdığı karakterlerle milyonlarca sinemaseverin hafızasında unutulmaz bir yer edinmişti.

15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, 70'li yılların başında sinema oyunculuğuna başladı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı.

'Selvi Boylum, Al Yazmalım', 'Yılanların Öcü', 'Bir Yudum Sevgi', 'Ah Güzel İstanbul' ve 'Tatar Ramazan' gibi filmlerdeki performanslarıyla yıldızlaştı.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ayrı dönemlerde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ve 'Cumhuriyetin 100. yılında ''Sinemamızın Yüzü'' Ödülü'ne layık görüldü.

Altın Portakal Film Festivali, Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerine layık görüldü.

